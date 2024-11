PS quer saber se Governo sabia das dificuldades e fecho da fábrica da Coindu em Arcos de Valdevez

A Coindu, fábrica de Arcos de Valdevez de componentes automóveis, no distrito de Viana do Castelo, vai fechar, o que deixa no desemprego 350 trabalhadores. O PS quer saber se o Governo sabia.