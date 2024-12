O Dispositivo Especial de Emergência Pré-Hospitalar (DEEPH) entra este domingo em vigor com 18 equipas dos bombeiros já constituídas, enquanto a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ultimam uma matriz de organização.

A partir deste domingo e até 28 de fevereiro de 2025 podem ser associadas ao socorro até 100 ambulâncias e respetivas tripulações de bombeiros para fazer frente à atividade gripal e outros vírus respiratórios.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da LBP, António Nunes, disse que tem mantido um “diálogo constante” com o INEM para criar uma matriz, para saber em quais dos 436 corpos de bombeiros vão ser formadas as equipas.

“Estamos a construir essa matriz, vamos avaliar essa matriz e depois vamos incluir os corpos de bombeiros e, nessa altura, é que se passará à comunicação ao corpo de bombeiros a perguntar se eles têm disponibilidade ou não para constituir essa equipa”, salientou.

António Nunes explicou que será analisado o número de chamadas que houve no ano passado para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), o número de emergências em cada concelho e a disponibilidade ambulâncias que estão registadas no INEM. “Dezoito equipas já estão constituídas, porque são as equipas que estavam num regime de posto de emergência médica sazonal e que terminaria dentro de dias e que nós vamos englobar nas 100 equipas”, indicou.

O presidente da LBP disse que prefere “demorar mais algum tempo e ter critérios mais finos para que haja a possibilidade de montar um dispositivo robusto”, acrescentando que o DEEPH estará a funcionar no início da semana.

O INEM irá pagar mensalmente às associações de bombeiros o valor diário de 247 euros por equipa, a funcionar 24 horas por dia.

À LBP compete solicitar aos corpos de bombeiros voluntários que participem neste dispositivo.