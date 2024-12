Sete. São sete jogos, desde o dia 30 de outubro até este domingo, sem qualquer vitória. Desde o fim de outubro que o Manchester City não sabe o que é ganhar, entre seis derrotas e um empate, e desde o fim de outubro que a crise do Manchester City passou de ideia a certeza. Agora, a hecatombe aconteceu contra o Liverpool — e deixou a equipa de Pep Guardiola fora dos quatro primeiros lugares da Premier League e a 11 pontos da liderança.

A semana, desde logo, não tinha sido fácil. O Manchester City chegou à Liga dos Campeões com a intenção de dar um pontapé na crise, depois da derrota em casa com o Tottenham, e tudo parecia bem encaminhado até ao último quarto de hora e com três golos de vantagem. Aí, porém, o Feyenoord conseguiu marcar outros três golos, empatar e prolongar a crise dos citizens, deixando Pep Guardiola à beira de um ataque de nervos.

4 – Manchester City have lost four consecutive Premier League matches for the first time since August 2008. Meanwhile, this is the first time in Pep Guardiola’s managerial career that he has lost four consecutive league matches. Uncharted. pic.twitter.com/4K53ky6Zo7 — OptaJoe (@OptaJoe) December 1, 2024

“Pressão? Vocês não conseguem imaginar o quanto me pagam. Vem com o meu salário. Se não quero essa pressão, despeço-me. Vou para casa e não tenho este peso nos ombros. Todos os treinadores o têm. Não queres ser criticado? É injusto? Meu amigo, é o que é. Se não vences, as pessoas vão rir-se de ti, as pessoas vão gozar contigo. Ainda para mais tendo em conta que nós já vencemos tanto. Não queres lidar com isso? Vai para casa. Os jogadores têm de ser conduzidos e eu sou o responsável por isso, mas quero fazê-lo. A partir do momento em que sentir que não quero que me sigam, que acabou ou que estou cansado, vou para casa”, disse o treinador espanhol na antevisão da visita a Anfield para defrontar o Liverpool, que vinha de uma vitória contra o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Ora, com Rúben Dias, Bernardo e Matheus Nunes no onze inicial, para além de Rico Lewis, Phil Foden e Haaland, o Manchester City enfrentava um Liverpool hiper motivado — e preparado para uma temporada onde vai claramente lutar para conquistar a Premier League e a Liga dos Campeões. Arne Slot colocava Salah, Szoboszlai e Gakpo no apoio a Luis Díaz, sendo que Darwin e Curtis Jones eram ambos suplentes, e os reds nem precisaram de um quarto de hora para abrir o marcador.

Gakpo apanhou a toda a gente a dormir, marcou e fez o festejo do Pizzi ???? ???????????????????????????? @premierleague | @LFC 1 x 0 @ManCity#DAZNPremier pic.twitter.com/et8PADW0C9 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 1, 2024

Gakpo colocou o Liverpool a ganhar logo nos minutos iniciais, com Salah a cruzar na direita e o avançado neerlandês a encostar junto ao poste (12′), e Salah acabou por fechar as contas já na segunda parte, de grande penalidade (78′), depois de Stefan Ortega fazer falta sobre Luis Díaz. O Manchester City mostrou-se quase sempre inofensivo, não teve capacidade para contrariar a superioridade adversária e somou o sétimo jogo consecutivo sem ganhar e a quarta derrota consecutiva na Premier League — algo que não acontecia no clube desde 2008 e que nunca tinha acontecido na carreira de Pep Guardiola.

Pep Guardiola que terminou o jogo a ouvir das bancadas de Anfield, através das vozes dos adeptos do Liverpool, que iria ser despedido na manhã desta segunda-feira, um cântico habitual em Inglaterra sempre que um clube em crise é novamente derrotado. Guardiola, por seu lado, sorriu e optou por fazer o número 6 com as mãos, simbolizando as seis vezes em que já foi campeão inglês. Os reds, porém, mantêm-se na liderança da Premier League com mais nove pontos do que Arsenal e Chelsea, dando passos firmes rumo à conquista do título.