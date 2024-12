Os Volkswagen eléctricos estão a vender abaixo das expectativas, o que levou o construtor germânico a apressar o restyling dos primeiros modelos da gama ID, respectivamente o ID.3 e o ID.4, sendo pouco provável que o ID.5, a versão coupé do SUV ID.4, permaneça fiel à imagem “antiga”. De acordo com o responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Veículos da marca, Kai Grünitz, os ID.3 e ID.4 vão usufruir de uma actualização a meio do seu ciclo de vida (foram lançados em 2019 e 2020, respectivamente, mas o ID.3 já tinha usufruído de um primeiro restyling em 2023), destinada sobretudo a dotá-los com uma nova frente, mais de acordo com a linguagem estilística da Volkswagen.

Em entrevista à britânica Auto Express, Grünitz avançou que os dois modelos eléctricos da marca vão trocar uma frente afilada e sem a grelha tradicional, por outra com uma grelha similar à exibida pelo futuro ID.2 (que o protótipo ID.2 Concept antecipa), como se pode ver na foto e que aproxima a família eléctrica da gama de modelos equipados com motores a combustão. Ao que parece, o construtor alemão acredita que uma imagem dos seus modelos a bateria mais próxima dos modelos com mecânicas tradicionais a gasolina ou a gasóleo poderá fazer despertar as vendas.

Para os renovados ID.3 e ID.4 pode-se esperar uma frente próxima da utilizada no ID.2all Concept 2 fotos

Além dos retoques à estética exterior, o restyling vai também incidir sobre o interior, que provavelmente abandonará o aspecto algo espartano, quando comparado com os modelos tradicionais. O que decididamente mudará é a ausência de botões no tablier e ecrã, uma vez que os clientes têm contestado a confusão dos menus do software, revelando preferência por teclas para acesso directo a uma série de funções, idealmente, as mais utilizadas.

Grünitz garantiu ainda que a Volkswagen vai introduzir uma série de melhorias em termos de baterias, ao nível dos custos e da performance. Isto significa maior potência e carga mais rápida para os clientes e maiores margens de lucro para o construtor, como explicou o director de Desenvolvimento.