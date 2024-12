Dois suspeitos de integrarem uma rede de distribuição de droga em toda a Área Metropolitana de Lisboa, através de um “sistema semelhante às plataformas de entrega ao domicílio”, ficaram em prisão preventiva, indicou no sábado a PSP.

Os homens, de 30 e 40 anos, foram detidos na quinta-feira no âmbito de uma operação denominada “Uber de Drogas” e, segundo o oficial de serviço ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, ficaram em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.

De acordo com uma nota divulgada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP no sábado, os suspeitos operavam através das redes sociais, onde os consumidores faziam as encomendas por mensagem escrita.

As encomendas eram posteriormente entregues nas moradas indicadas.

No decorrer da ação policial, que culminou na realização de três buscas domiciliárias nas zonas de Campolide e Olaias (concelho de Lisboa) e Odivelas, a PSP apreendeu 1.590 doses individuais de cocaína, 3.320 de ‘ecstasy’ e 2.260 de MDMA, além de 59 selos de LSD.

Foram ainda apreendidos 18.621 euros em numerário, um carro, um motociclo de alta cilindrada, três telemóveis, uma balança e diversos produtos de corte e embalamento.