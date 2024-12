A vitória do Benfica a meio da semana, no Mónaco, foi mais do que uma vitória. Os encarnados estiveram a perder, tiveram dificuldades para contrariar a organização defensiva monegasca depois de ficarem em superioridade numérica e conseguiram carimbar a reviravolta com duas assistências brilhantes de Di María. No fim, Bruno Lage usou impropérios para motivar o grupo — e deixou bem claro que ali, naquela noite, a bagagem levava bem mais do que três pontos na Liga dos Campeões.

Este domingo, escassos dias depois, o Benfica voltava a entrar em campo no Campeonato e voltava a ter uma motivação adicional. No dia anterior, o Sporting perdeu em Alvalade com o Santa Clara, sofrendo a primeira derrota da temporada na Liga — o que significava que, em caso de vitória em Arouca, os encarnados podiam ficar a seis pontos da liderança dos leões e com ainda menos um jogo disputado.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Arouca-Benfica, 0-2 12.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Arouca, em Arouca Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Arouca: Nico Mantl, Tiago Esgaio, Jose Fontán, Chico Lamba, Amadou Danté, David Simão, Morlaye Sylla (Alex Pinto, 87′), Loum (Pedro Santos, 77′), Ivo Rodrigues (Güven Yalçin, 66′), Alfonso Trezza (Pablo Gozálbez, 77′), Jason Suplentes não utilizados: João Valido, Matías Rocha, Miguel Puche, Taichi Fukui, Weverson Treinador: Vasco Seabra Benfica: Trubin, Alexander Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Álvaro Carreras, Kökçü (Leandro Barreiro, 63′), Fredrik Aursnes, Florentino, Di María (Amdouni, 78′), Pavlidis (Arthur Cabral, 78′), Aktürkoğlu (Jan-Niklas Beste, 63′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, António Silva, Schjelderup, Issa Kaboré, Rollheiser Treinador: Bruno Lage Golos: Jose Fontan (ag, 12′), Di María (gp, 71′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Kökçü (31′), a Loum (36′), a Chico Lamba (40′), a Jan-Niklas Beste (69′), a Amdouni (90+1′)

“Não é só o sentimento que trazemos do último jogo, é o sentimento que trazemos dos últimos três meses. Isso é que é o mais importante. É olharmos para trás e a cada momento termos oportunidade de evoluir e crescer. São três meses, mas são três meses de muito trabalho. Só para terem uma ideia, nestes últimos três meses nós tivemos 58 treinos: desses 58 treinos, tivemos 23 com o plantel completo, e desses 23, quer treinos a seguir ao jogo quer treinos antes do jogo, para treinar as nossas dinâmicas, tivemos nove. São nove treinos em três meses. Portanto, não é só olhar para o que de bom aconteceu no Mónaco. É olhar para o que de bom nós temos vindo a fazer. Isso dá-nos confiança e a responsabilidade de continuarmos e prolongarmos este nosso momento”, disse Bruno Lage na antevisão da partida, onde o Benfica podia chegar à quarta vitória consecutiva em todas as competições.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste contexto e com Jan-Niklas Beste já recuperado, o treinador encarnado lançava exatamente o mesmo onze que venceu no Mónaco, com Aktürkoğlu e Di María no apoio a Pavlidis e Aursnes e Florentino no meio-campo. Do outro lado, num Arouca que vinha de quatro jogos seguidos sem ganhar e que estava em zona de despromoção, Vasco Seabra (que não estava no banco de suplentes, por castigo) colocava Alfonso Trezza como referência ofensiva, sendo que Sylla, Jason e Ivo Rodrigues surgiam nas costas do avançado.

13' – Kökçü tem encontrado facilmente Carreras ou Aktürkoglu. Aos 13', o médio turco conta já com:

– 10 Passes bem sucedidos, dos quais 3 são passes progressivos e 2 super progressivos

– 3 Recuperações de bola;

– E é o líder nas ações do jogo (17); pic.twitter.com/VCw92VpJjy — Bruno Francisco | Benfica em Análise ???? (@BrunoFrancisc89) December 1, 2024

Numa primeira parte muito equilibrada, o Benfica foi a primeira equipa a criar perigo através de um cruzamento de Aktürkoğlu, que procurou Pavlidis na área e viu Nico Mantl intercetar a bola — um desenho que seria recorrente ao longo dos 45 minutos iniciais, já que o jogador turco era lançado em velocidade de forma recorrente e ia sempre em busca da finalização do avançado grego. Do outro lado, porém, o Arouca deixava clara a ideia de que iria disputar o resultado.

Alfonso Trezza ficou muito perto de abrir o marcador, ao procurar o chapéu ao ver Trubin adiantado, mas o guarda-redes ucraniano estava atento e ainda conseguiu desviar a bola e evitar o golo (10′). Logo depois, o Benfica conseguiu mesmo marcar. Aktürkoğlu foi novamente lançado na esquerda, cruzou para a área e Jose Fontán, ao tentar evitar o remate de Pavlidis, desviou para a própria baliza e traiu Nico Mantl, colocando os encarnados a vencer (12′).

Fontan é o 5.º jogador a marcar na própria baliza neste campeonato ????????, o 2.º num jogo frente ao Benfica – na última jornada, Nehuen Perez marcou autogolo frente aos encarnados ⚠É, também, o 2.º autogolo nesta jornada: Aderllan marcou na própria baliza frente ao Moreirense pic.twitter.com/B8ArBWvxTG — Playmaker (@playmaker_PT) December 1, 2024

A equipa de Vasco Seabra manteve a lógica que tinha apresentado até então, sem baixar demasiado as linhas e optando por ter sempre os setores algo subidos e espaçados, e poderia mesmo ter empatado por intermédio de Jason, que rematou de fora de área para uma defesa atenta de Trubin (20′). Di María respondeu do lado contrário, também com um pontapé de longe que Nico Mantl defendeu (22′), e o jogo entrou numa fase algo mais incaracterística a partir daí.

Nenhuma das duas equipas conseguiu propriamente estabelecer uma superioridade clara na segunda metade da segunda parte, apesar de o Benfica ter mais bola, e o jogo foi-se arrastando entre paragens, duelos e muitos passes curtos na zona intermédia. Kökçü ainda ficou perto de marcar, com um livre direto que Nico Mantl defendeu junto à trave (41′), mas os encarnados foram mesmo para o intervalo a vencer o Arouca pela margem mínima — evidenciando-se a exibição de Tomás Araújo, que não só mantinha a solidez defensiva ao lado de Otamendi como era uma peça importante no ataque, com passes longos e verticais a procurar a profundidade.

⏱️ INTERVALO | Arouca 0 – 1 Benfica ◉ Jogo equilibrado, com Expected Goals "baixinhos" para ambos os lados

◉ Autogolo de Fontán vai fazendo a diferença#FCASLB #LigaPortugal pic.twitter.com/ysGdoIOby3 — GoalPoint (@_Goalpoint) December 1, 2024

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Arouca até começou melhor a segunda parte, com mais bola e claramente inserido no meio-campo do Benfica, com David Simão a materializar a superioridade com um remate rasteiro que Trubin encaixou (48′). Os encarnados procuravam ferir o adversário em transições rápidas e sempre que soltavam a velocidade de Aktürkoğlu, mas demonstravam alguma dificuldade na definição.

Já depois de Pavlidis ficar perto de marcar ao surgir isolado na cara de Nico Mantl após passe magistral de Tomás Araújo (60′), Bruno Lage mexeu à passagem da hora de jogo e trocou Kökçü e Aktürkoğlu por Leandro Barreiro e Jan-Niklas Beste. Vasco Seabra respondeu, lançando Güven Yalçin no lugar de Ivo Rodrigues, mas as substituições nos encarnados acabaram por abrir a porta a dez minutos verdadeiramente demolidores e cruciais.

⏱️ 62’ | Arouca 0 – 1 Benfica ◉ SLB já falhou 52 passes, o Arouca 44, sendo que os arouquenses somam mais passes tentados que o Benfica, neste momento (e mais posse)#FCASLB #LigaPortugal pic.twitter.com/KqBnCUytkM — GoalPoint (@_Goalpoint) December 1, 2024

O Benfica encostou o Arouca às cordas e acumulou oportunidades, com Álvaro Carreras a rematar forte para defesa de Nico Mantl (68′), Beste a desperdiçar um lance gritante na cara do guarda-redes (69′) e Pavlidis a falhar também isolado na cara do alemão (70′). Na sequência da jogada com o avançado grego, porém, Mantl fez falta sobre Leandro Barreiro no interior da grande área arouquense e Di María, na conversão, aumentou a vantagem encarnada (71′).

Bruno Lage ainda deu minutos a Amdouni e Arthur Cabral, Tiago Esgaio teve uma boa oportunidade para marcar com um cabeceamento (82′), mas já nada mudou. O Benfica venceu o Arouca, somou o quarto triunfo consecutivo e aproveitou a derrota do Sporting, colocando-se agora a cinco pontos da liderança dos leões e ainda com um jogo a menos. Num jogo em que a equipa encarnada desperdiçou muitas oportunidades e foi aparecendo a espaços, sem uma superioridade global, Tomás Araújo foi a melhor individualidade e voltou a mostrar o porquê de ter conquistado a titularidade ao lado de Otamendi.