A doença surgiu no início da década de 1980 e as primeiras notícias saíram em 1981 parecendo indicar que se tratava sobretudo de um mal que afetava os homossexuais. Desde então, nestas mais de quatro décadas, a sida terá feito 40 milhões de vítimas em todo o mundo e existirão hoje também quase 40 milhões de pessoas infetadas com o vírus. No princípio a doença era quase sempre mortal, hoje deixou de o ser, mas a verdade é que o mesmo mundo científico que desenvolveu uma vacina para a Covid em meia dúzia de meses ainda está longe de ter encontrado uma vacina para o VIH, o vírus da Sida. No domingo celebrou-se mais um Dia Mundial de Luta contra a SIDA, pelo que queremos recordar hoje no Contra-Corrente que o problema não desapareceu e que não é tempo ainda de tolerarmos certos comportamentos de risco.

