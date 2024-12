A Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da Petrogal considerou, esta segunda-feira, que a desistência do projeto para uma refinaria de lítio em Setúbal é “mais uma evidência” da “falta de ideia” da administração para o futuro do grupo.

“A desistência do projeto Aurora representa mais uma evidência da falta de ideia desta administração para o futuro da empresa/grupo”, defendeu a CCT, em comunicado, considerando que “não há futuro para a gestão privada Amorim que não signifique a destruição” da Galp.

A Galp comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na semana passada, a decisão de abandonar o projeto Aurora, para uma refinaria de lítio em Setúbal, depois da desistência da Northvolt e de não ter arranjado outro parceiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A Aurora ficou definitivamente viúva e a administração continua a marcar passo e a demonstrar a incapacidade para encontrar caminhos de futuro. Há um capítulo que se fecha sem que se abra um novo no plano estratégico”, acusou, esta segunda-feira, a CCT.

A estrutura representativa dos trabalhadores do grupo destacou a venda e encerramento de ativos desde 2020, entre os quais o encerramento da Refinaria do Porto, que considerou um “crime económico e social”, bem como a “redução do capital social da Empresa — 9% em três anos — à custa de fundos próprios”.

Já sobre a descoberta de petróleo na Namíbia, a CCT disse ainda não se saber “qual vai ser o desfecho final”.

“Mas, de qualquer modo, se não servir para alavancar investimentos produtivos no país com vista a reforçar a sua capacidade industrial para produzir combustíveis, será mais uma máquina de produzir dinheiro para enviar para o estrangeiro sem fazer sequer escala em Lisboa”.