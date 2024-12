A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, anunciou esta segunda-feira, em Bruxelas, a realização do segundo Fórum Social do Porto, em 16 de maio de 2025.

A ministra apresentou a iniciativa do Governo aos seus homólogos, na reunião dos ministros da tutela da União Europeia (UE), salientando que se enquadra “na prossecução do pilar europeu dos direitos sociais, que vai ser revisto no próximo ano”.

O projeto, acrescentou, teve o apoio da Comissão Europeia e também da próxima presidência do Conselho.

Maria do Rosário Palma Ramalho adiantou que vai reunir-se, na terça-feira, com a vice-presidente da Comissão Europeia com tutela dos Direitos Sociais e Competências, Empregos de Qualidade e Preparação, Roxana Minzatu, e com a comissária para os Serviços Financeiros, União das Poupanças e Investimentos, Maria Luís Albuquerque.

O Fórum Social do Porto, uma reunião interministerial que é aberta a outras partes interessadas e parceiros sociais, tem o objetivo de reafirmar o papel dos direitos sociais na UE e dar continuidade aos compromissos assumidos na Cimeira Social do Porto realizada em 2021 durante a presidência portuguesa do Conselho da UE.