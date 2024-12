O governo do Japão reforçou o apoio às refeições escolares na Guiné-Bissau que vão chegar a 200 mil alunos, mais 22 mil do que o universo abrangido até agora pela iniciativa do Programa Alimentar Mundial (PAM).

O novo acordo foi oficializado esta segunda-feira, em Bissau, e disponibiliza 1,27 milhões de dólares (1,21 milhões de euros) que permitirão ao PAM adquirir 101 toneladas de peixe enlatado e 546 toneladas de arroz provenientes do Japão.

Estes alimentos, segundo os responsáveis, vão garantir, durante dois anos, “refeições quentes e nutritivas a 200 mil crianças de 850 escolas, a partir do próximo ano letivo”.

A ajuda do Japão traduz-se num apoio ao Programa Nacional de Cantinas Escolares da Guiné-Bissau, que já está a beneficiar de um acordo idêntico, formalizado em janeiro deste ano, para o fornecimento de 247 toneladas de peixe enlatado a 178 mil alunos do ensino primário.

A partir do próximo ano letivo, o número de crianças abrangido aumenta para 200 mil.

O ministro da Educação Nacional da Guiné-Bissau, Herry Mané, agradeceu o apoio e compromisso do Japão de apoiar a nutrição e educação das crianças da Guiné-Bissau.

“O governo do Japão tem sido um parceiro incondicional no apoio ao esforço do desenvolvimento da Guiné-Bissau”, disse o governante, na cerimónia de assinatura do acordo.

O ministro salientou que “a cooperação contínua do povo do Japão para o programa de cantinas escolares, juntamente com o compromisso do Programa Alimentar Mundial (PAM) tem um impacto tangível na vida dos alunos, garantindo que estejam nutridos e prontos para aprender”.

“A alimentação escolar é um investimento presente, com impacto significativo a médio e longo prazo para as nossas crianças e consequentemente para o desenvolvimento do capital humano e da economia do país”, declarou.

Este apoio do Japão permite, também, comprar produtos alimentares aos produtores locais, segundo o PAM, que se prepara para passar a gestão das refeições escolares para o governo da Guiné-Bissau.

O novo acordo foi assinado, em Bissau, pelo ministro da Educação Nacional, pelo embaixador do Japão no Senegal, Izawa Osamu, e pelo representante do PAM, Claude Kakule.