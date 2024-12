Chegar ao patamar que recebeu de forma natural os três grandes deuses do ténis mundial das últimas duas décadas, Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer, era desafiar o caminho até a um Olimpo que até podia ser efémero mas que valia a pena. A nível dos quatro Grand Slams, por exemplo, falávamos de um trajeto de duas semanas mas que tinha muitas mais de preparação nos bastidores para que a perfeição fosse alcançada. No entanto, tudo isso teve custos. Muitas lesões, muitas sessões de recuperação, algumas operações também pelo meio. Andy Murray, aquele que andou mais próximo dos Três Mosqueteiros e que durante dois/três anos esteve no topo, é um desses casos. Dominic Thiem, outro. Juan Martín Del Potro, mais um.

Es imposible no amar a Juan Martín Del Potro. El gigante noble ❤️pic.twitter.com/7Ywp7zgpia — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 27, 2024

Ponto comum? Todos terminaram a carreira em 2024. O escocês encontrou uma segunda vida que vai ser testada em breve como treinador de Novak Djokovic. O austríaco não mais voltou a encontrar a vida para a qual tinha trabalhado e que lhe valeu um triunfo no US Open em quatro finais de Grand Slam. O argentino, esse, venceu com apenas 20 anos o US Open frente a Roger Federer, voltou a uma decisão do Major norte-americano nove anos depois perdendo com Djokovic. Agora, o fim chegou num jogo contra o sérvio.

“Este último encontro é um desafio tanto pessoal, como emocional e psicológico para me colocar no ponto e desfrutar um pouco o último momento dentro do court. Vai ser o último porque chega o dia em que tenho de dizer adeus para sempre. Depois deste encontro já está. Ter Djokovic aqui é o prémio mais bonito. Tenho uma relação muito boa com ele e é ele quem se oferece para estas coisas. Djokovic foi o jogador que mais me complicou a vida no court. Rafa e Roger também mas Nole mais e por isso está aqui. Está no seu esplendor e não envelhece. Fui um privilegiado por poder lutar com tenistas que alcançaram feitos tão grandes no desporto. Fui um dos que iam incomodando. Com o tempo percebo quão difícil foi conseguir o que alcancei e voltaria a escolher ter a minha carreira nesta época”, apontara o sul-americano de 36 anos.

El último punto de la carrera de Juan Martín Del Potro ???? Gracias por hacernos tan felices ????????

pic.twitter.com/AjLn27ut6r — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) December 1, 2024

“Quero que saibam que não estou triste. Estou emocionado mas não de tristeza. Essa noite é muito especial. Que o último ponto tenha sido contra Nole… Todos fizemos muito esforço para fazer isso. Superei muitos desafios físicos para estar aqui. Vocês apoiaram-me em qualquer lugar do mundo e em qualquer horário”, referiu depois da vitória por 6-4 e 7-5 num encontro de exibição que, durante o segundo set e perante cerca de 15.000 pessoas em Buenos Aires, contou também com Gabriela Sabatini e Gisela Dulko.

Juan Martín del Potro and Novak Djokovic were both in tears as the Argentine said goodbye to professional tennis after winning his final match. ???? pic.twitter.com/3RIVn4APlU — Eurosport (@eurosport) December 2, 2024

“Tal como todas as pessoas presentes hoje [domingo] aqui neste estádio, eu estou muito emocionado e agradecido por ter podido jogar hoje com o meu amigo, que é uma grande pessoa, um grande jogador, um grande rival. É um dia muito especial porque a primeira vez que vi o Juan Martín tínhamos 11 ou 12 anos e foi em França. Ele na altura já tinha dois metros e eu apenas um. Nos últimos tempos tenho sentido o Juan Martín muito mais perto do meu coração. Já o disse mil vezes: não conheço uma única pessoa que não adore o Juan Martín. Eu venho de uma cultura onde os valores são esses. A forma como uma pessoa se comporta, o profissionalismo. O Juan Martín é um exemplo para todos nós”, destacou Djokovic.

Gracias para siempre, Juan Martín Del Potro. No solo por ilusionarnos en los grandes torneos y frente al big 3, sino por LA COPA DAVIS del 2016, el torneo de equipos más importante del circuito. Sueño cumplido para los argentinos. ¡Gracias Delpo! pic.twitter.com/XYJkBAyXiA — Mariano Ojeda (@MarianoOjeda_) December 1, 2024

Antes, a Torre de Tandil, que ganhou duas medalhas olímpicas na carreira (bronze no Rio-2016, prata em Londres-2012), uma Taça Davis (2016) e um total de 22 títulos no circuito, tinha partilhado um longo vídeo através das sua redes sociais onde explicou todo o sofrimento causado pelas lesões ao longo da carreira.

Las operaciones en las rodillas. Las inyecciones en pierna, espalda y cadera. Las paradas en los viajes para estirar. Las infiltraciones. Los bloqueos de tendones. La intención de inspirar a otros. Escuchen completo a Juan Martín del Potro.pic.twitter.com/NCOXxRMOj6 — VarskySports (@VarskySports) November 26, 2024

“Quando fui operado pela primeira vez, o meu médico disse-me ‘Em três vezes, vais voltar a jogar’. Em junho de 2019… Depois dessa primeira cirurgia até hoje nunca mais consegui subir escadas em dor. Muitas vezes tenho dores a dormir. Quando me viro para o lado, acordo porque tenho umas pontadas muito feias. Foi um pesadelo sem fim, ainda o sinto todos os dias. Continuo a insistir em procurar soluções, todos os médicos e as alternativas, mas não consegui ainda encontrar. Tudo começou com aquela primeira cirurgia, cada vez que penso nisso fico muito emocionado, dá-me muita raiva, angústia e impotência mas não consigo mudar nada”, salientou Juan Martín del Potro, que detalhou uma série de episódios com as lesões.

“Já não tento correr, jogar ténis ou outro jogo qualquer, com os meus amigos. Devo ter mais de 100 injeções, entre a perna, a anca e as costas. Infiltraram-me, tiraram-me, analisaram-me, queimaram-me nervos, bloquearam-me tendões. Sofro diariamente. Levanto-me e tomo entre seis e oito comprimidos, entre um protetor gástrico, um anti-inflamatório, um analgésico, um para a inflamação e um para a ansiedade… Sinto que o joelho me venceu. Fui operado oito vezes, com médicos de todo o mundo, gastando uma fortuna. Sempre que me colocavam a anestesia, sentia que tinha sido bem operado e que não me doía mais. Passados dois ou três meses, ligava ao médico a dizer que não funcionou. Meteram-me uma agulha de 30 ou 40 centímetros no meio do fémur, ao tentar bloquear os nervos sem anestesia, porque o médico tinha de saber se tinha sido bem feito ou não, de acordo com o que sentia. Então, não podia anestesiar-me. E eu, a gritar, a saltar na cama, a sofrer de dor… Eu fazia tac e doía. Foi assim, uma atrás da outra”, explicou o argentino.