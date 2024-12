A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta segunda-feira a operação “Iguais na Segurança”, que visa sensibilizar para a defesa da dignidade e respeito pelos direitos e bem-estar das pessoas portadoras de deficiência.

Em comunicado, a PSP refere que a operação, que decorre até sexta-feira no âmbito do Programa Especial Significativo Azul em todo o território nacional, vai ser levada a cabo pelas Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV) que desenvolvem um acompanhamento personalizado e realizam ações de sensibilização.

A força de segurança recorda que em 2023, foram feitas 762 contactos individuais de prevenção criminal e 522 ações de sensibilização que contaram com 5.003 participantes.

Na terça-feira celebra-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e a PSP lembra a “importância da motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência, bem como para a mobilização para a defesa da dignidade e respeito pelos direitos e bem-estar das pessoas portadoras de deficiência”.

No âmbito desta operação, é também objetivo das EPAV no domínio do Programa Especial Significativo Azul, detetar e sinalizar pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência que estejam em situação de maior vulnerabilidade, no sentido de lhes ser prestado o devido acompanhamento e/ou encaminhamento.

Através das ações pretende-se, segundo a PSP, transmitir a importância da participação das situações de emergência, de denunciar suspeitas de situações de maus-tratos ou negligência e de violência doméstica ou violência sexual.

O Programa Especial Significativo Azul foi criado em 2013 pela PSP, a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e tem como objetivo “promover relações de parceria de âmbito regional e local, visando a diminuição de crimes cometidos sobre e por pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência e, simultaneamente, o aumento do sentimento de segurança”.

A PSP recorda ainda que dispõe ainda de outra ferramenta para ajudar as pessoas: o Programa “Estou Aqui! Adultos”.

Na nota, a PSP deixa ainda um apelo à denúncia de todos os crimes, quer na condição de vítima ou testemunha, e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efetuadas diligências para se chegar à identificação do(s) autor(es) do(s) crime(s).