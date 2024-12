As semanas são curtas para tantas estreias, é possível que comecemos a semana com uma ótima relação e, chegados a domingo, já estamos em algo completamente diferente. Possível? Muito e de forma compreensível. Pelo menos para quem tem tempo para acompanhar mais do que uma estreia. Esta semana, o fenómeno pode acontecer com O Americano, nova série de Ivo M. Ferreira para a RTP, sobre uma figura muito peculiar do crime em português. Mas vejamos: será que vai mesmo resistir aos encantos de The Day Of The Jackal, aquele que pode muito bem vir a ser o thriller do ano? É mais uma prova que, com as cabeças certas, a espionagem de Frederick Forsyth adapta-se na perfeição a um outro cenário, a uma outra realidade política.

A não ser que seja fã de competição e nesse caso há algo imperdível: a chegada de Hard Knocks à Max, uma das grandes séries de desporto de sempre. Tem bastidores, má língua, drama e Liev Schreiber a narrar cada episódio. E cada episódio estreia-se com pouco atraso em relação àquilo que se passou na NFL (a liga profissional de futebol americano) — ou seja, é tudo a quente. Por mais que estes ambientes sejam controlados, Hard Knocks dá sempre algo extra. É uma das joias da coroa da HBO/Max e esta temporada dedica-se a seguir não uma equipa, mas as quatro que compõe a divisão AFC North.

“Fight Night: The Million Dollar Heist”

SkyShowtime, segunda-feira, 2 de dezembro

Com Kevin Hart no papel principal, e com Don Cheadle, Samuel L. Jackson e Taraji P. Henson a completar o elenco, Fight Night é uma adaptação do livro homónimo de Jeff Keating e Jim Roberts que conta a história de como um grupo de assaltantes foi ao pote (a um banco em Atlanta) enquanto o mundo acompanhava o regresso de Muhammad Ali aos combates, contra Joe Frazier. Os primeiros três episódios, de oito, estão já disponíveis na SkyShowtime. Os restantes chegarão nas próximas semanas.

“O Americano”

RTP1, segunda-feira, 2 de dezembro

Argumento assinado por Ivo M. Ferreira, Bruno Vieira Amaral e Hélder Beja, com realização de Ivo M. Ferreira, O Americano inspira-se no livro Vida e Mortes de Faustino Cavaco, onde o próprio documenta, com a ajuda do jornalista Rogério Rodrigues, uma vida de crme no Algarve durante os anos 1980, que inclui uma fuga de prisão daquelas que só se contam nos filmes (ou seja, não envolve só uma escada). O elenco está recheado de caras conhecidas do meio português: João Estima, Ivo Canelas, Adriano Luz, Jani Zhao, Carloto Cotta, Gonçalo Waddington e por aí fora. Todas as segundas às 21h00 na RTP ou para ver depois em streaming, no RTP Play.

“Star Wars: Skeleton Crew”

Disney+, terça-feira, 3 de dezembro

Mais uma série de Star Wars? Sim e esta vem com um travozinho a coming of age, algo que Jon Watts e Christopher Ford já nos mostraram que são capazes de fazer com a última reencarnação do Homem-Aranha. Skeleton Crew segue um grupo de miúdos que têm de encontrar o caminho para casa. Quando é que isto acontece? Ali à volta da linha temporal de The Mandalorian, por isso é um período que não é estranho a quem apenas segue Star Wars nos filmes ou nas séries. O elenco é encabeçado por Jude Law e, ao todo, serão oito episódios que chegarão a um ritmo semanal, após a estreia dos primeiros dois já esta semana.

“Hard Knocks: In Season With The AFC North”

Max, quarta-feira, 4 de dezembro

Está a ver aquelas séries documentais de desporto que seguem uma equipa durante uma época (ou parte dela) que em Portugal se tornaram conhecidas com o franchise All Or Nothing? Ora bem, tudo tem um origem e Hard Knocks é essa origem. Produto original da Max, a série foi criada em 2001 e tornou-se um clássico para quem segue NFL, quase como um complemento à época regular. A série tem-se reinventado ao longo dos anos (por exemplo, nesta época houve um formato novo, que seguiu uma equipa durante àquilo a que chamamos defeso no futebol) e nos últimos tempos tem havido dois Hard Knocks por temporada da NFL — um que segue uma equipa na preparação da época e outra que acompanha a equipa durante a época. A chegada de Hard Knocks à Max não poderia ser melhor. Não é dedicada a uma equipa, antes a uma divisão da NFL, a AFC North. Ao longo das próximas semanas podemos acompanhar o dia-a-dia de quatro equipas: Ravens, Steelers, Browns e Bengals. Isto acontece numa altura da temporada em que se aproximam os playoffs, grandes decisões e momentos. Não gosta de NFL? Não precisa. Este até pode ser um ótimo ponto de partida.

“Churchill At War”

Netflix, quarta-feira, 4 de dezembro

Quatro episódios com cerca de uma hora cada em volta do papel de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, com grande uso da tecnologia para dar cor a muito do arquivo da época. A série explora não só a figura do primeiro-ministro inglês durante a guerra, mas também fundamenta o porquê de ter sido tão fundamental no trabalho que desempenhou. A realização é de Malcolm Venville, que já produziu séries documentais sobre Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt e Abraham Lincoln.

“Made in England: Os Filmes de Powell e Pressburger”

Filmin, quinta-feira, 5 de dezembro

Vai um filmezinho para desenjoar? Melhor, um documentário para nos pôr a ver muitos filmes, sobre a dupla de realizadores Michael Powell e Emeric Pressburger, e um relato muito pessoal de Martin Scorsese, com realização de David Hinton. Scorsese fala da influência dos filmes da dupla desde tenra idade, com um vasto recurso a material de arquivo – pessoal e não só – dos realizadores.

“Creature Commandos”

Max, quinta-feira, 5 de dezembro

Há um submundo da animação dentro da Max, promovido por uma ideia de séries para adultos, onde o adulto não é aquilo que está a pensar. Creature Commandos foi criada por James Gunn e é uma série inserida no universo da DC. Sim, mais um universo, mas sem medos. A história é a de um grupo de monstros, uma equipa de black ops que é enviada para as missões mais perigosas, aquelas que mais ninguém ousa aceitar. É divertido e se Peacemaker lhe falou de uma forma especial, esta também o fará. Só que é em animação, mas nunca pense nisso como um obstáculo.

“The Days Of The Jackal”

SkyShowtime, sexta-feira, 6 de dezembro

Está aqui aquela que pode muito bem vir a ser “a” série de final de ano, uma nova adaptação do romance de espionagem de Frederick Forsyth, que agora surge com a habitual fórmula de adaptação aos tempos modernos. Pelo que já vimos, o hype em sua volta justifica-se. Tem mão de Ronan Bennett (Top Boy), o oscarizado Eddie Redmayne no principal papel e Lashana Lynch como a agente do MI6 que vai andar atrás dele neste jogo do gato e do rato que atravessa a Europa quase toda. Tem sido um sucesso de crítica e audiência, o que já lhe rendeu um contrato para uma segunda temporada.