Não há volta a dar, o almirante Gouveia e Melo não sai do topo da atualidade e das primeiras páginas dos jornais. Depois da especulação sobre se continuava ou não Chefe de Estado Maior da Armada, depois do episódio do encontro com o ministro da Defesa num bar lisboeta, há agora mais uma sondagem a indicá-lo como favoritíssimo na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Se concorrer, Gouveia e Melo concorrerá já como civil, mas é impossível esquecermo-nos de que aquilo que o distinguiu foi a sua carreira militar e que há muitas décadas que julgávamos os militares longe da política. É por isso que queremos voltar no Contra-Corrente de hoje ao tema das presidenciais, apesar de elas estarem ainda muito, muito longe.

