Como vem sendo hábito, o arquivo é um prolífico reservatório de criações que merecem um regresso à ribalta. Seria impossível Rihanna passar despercebida com o seu Christian Lacroix’s saído do outono/inverno 2002 (com o marido A$AP Rocky em Bottega Veneta, para receber o troféu de Inovador Cultural)), mesmo que, bem ao seu género, tenha chegado já no remate final do desfile de looks, emulando uma prática reservada à Met Gala. Lila Moss também recuou aos primeiros anos do novo milénio, num look Alexander McQueen da primavera verão 2003. Mas, claro, sem um impressionante chapéu que será lembrado nas edições futuras. Já Alek Wek deslizou com um esvoaçante vestido vintage encarnado Donna Karan.

Mas nada como procurar inspiração num dos visuais mais lendários da era moderna, em especial quando o momento envolve um familiar. E se vier a dobrar, tanto melhor. As gémeas Lady Amelia Spencer e Lady Eliza Spencer, sobrinhas de Diana, antiga princesa de Gales, reviram o famoso “vestido de vingança” que a tia exibiu há 30 anos, na Serpentine Gallery.

Em Londres, pela red carpet que se desenrolou no Royal Albert Hall, esta segunda feira à noite, multiplicaram-se os registos dignos de nota. Não era para menos: o serão consagrava os mais virtuosos no capítulo da moda dentro e fora do reino — e o risco é não só permitido como desejado. Em mais uma edição dos British Fashion Awards, os principais galardões distinguiram Jonathan Anderson (Designer do Ano), Tom Ford (Conquista Extraordinária), Issa Rae (Líder de Mudança), Simone Rocha (Designer de Moda Feminina), Wales Bonner (Designer de Moda Masculina), ou Nan Goldin, a conhecida fotógrafa e ativista que assinou para a Gucci a campanha “We Will Always Have London” (Reconhecimento Especial).

Regressando ainda aos looks, não faltou pele artificial e diamantes cultivados em laboratório, outra tendência entre as celebridades. Em Miu Miu, a it girl Alexa Chung serviu inspiração para os próximos jantares de Natal. Manequim do Ano, Alex Consani deu palco à bandeira com o seu vestido Dilara Findikoglu. Jodie Turner-Smith surgiu em Burberry, Simone Ashley brilhou em Prada e Mia Regan elegeu Emilia Wickstead. O encontro entre a Self-Portrait e Christopher Kane manifestou-se em pelo menos três convidadas, incluindo Gemma Chan. Também Alessandra Ambrosio preferiu a Self-Portrait, enquanto Maria Sharapova deu vida a outra colaboração, neste caso entre a Moncler e Jil Sander. Nicola Coughlan, em Gaurav Gupta, importou uma ligeira vibe Bridgerton e Leomie Anderson subiu a parada com Iris Van Herpen.

Num autêntico melting pot ao jeito londrino, a fauna mais irreverente cruzou-se ainda com Lady Victoria Hervey, ex-namorada do príncipe André; com outra Spencer, Catherine, ou “Kitty”, a sobrinha mais velha da princesa, que escapou às coordenações de looks; e ainda com a dama Margaret Barbour, uma das premiadas da noite, com o troféu de Reconhecimento Especial. Viúva aos 28 anos, herdou o império que o apelido denuncia e conduziu rumo ao século XXI uma marca icónica no outwear britânico.

