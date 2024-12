Os alunos do 2º ciclo da Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre foram mantidos no interior do edifício escolar na manhã desta terça-feira devido à manifestação dos Bombeiros Sapadores junto ao Campus XXI, a sede do Governo, localizada a escassos metros do recinto escolar. Foram lançados petardos e bombas de fumo durante várias horas e o período de aulas da manhã foi perturbado pelo barulho e fumo que chegava da rua.

Em declarações ao Observador, fonte oficial do Ministério da Educação, Ciência e Inovação diz que a “direção do Agrupamento de Escolas manteve os alunos de 2.º ciclo no recinto interior do edifício, por uma questão de zelo, tendo em conta o desconforto por parte de alguns alunos quanto ao barulho e cheiros que advinham da manifestação dos bombeiros sapadores”.

“No âmbito da sua autonomia a direção deve e pode diligenciar no sentido de salvaguardar a segurança dos alunos”, garante ainda o gabinete ministerial.

Uma encarregada de educação da escola do centro de Lisboa relata ao Observador que, durante a manhã, as crianças e os professores foram apanhados de surpresa com os barulhos e fumo que chegavam do exterior do edifício até às salas de aula. “Ouviam gritos e não sabiam o que se passava”, garante. A situação chegou ao ponto de alguns professores terem pedido às crianças de 10 e 11 anos que se colocassem debaixo das mesas para se protegerem.

Só quando a diretora do agrupamento, já informada sobre a manifestação que decorria, foi às salas de aula, uma a uma, é que foi comunicado o que de facto se passava nas ruas próximas da escola. “Na escola secundária, como os alunos tipicamente saem para o largo que há ali ao lado fecharam as portas principais”, conta a mesma encarregada de educação.

Após as 13h30, hora em que o período letivo da manhã terminou, muitos alunos deslocaram-se para o exterior da escola para almoçar, com a manifestação já concentrada e a decorrer com maior serenidade junto ao edifício da sede do Governo. Entretanto, no período da tarde, as aulas decorreram com normalidade.

Centenas de Bombeiros Sapadores de vários pontos do país estiveram na manhã desta terça-feira a realizar uma manifestação, em Lisboa, num dia em que arrancou a terceira negociação entre a classe profissional e o Governo. Exigem a revisão da carreira, com acertos salariais e ajustes no horário de trabalho.

A tensão foi aumentando à medida que os bombeiros se aproximavam da sede do Governo, com os manifestantes a romper o cordão policial. O trânsito na avenida João XXI teve mesmo de ser cortado.