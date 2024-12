Os centros de saúde de Belmonte e de Caria vão ser requalificados para melhorar as condições dos dois edifícios, um investimento global de cerca de 369 mil euros.

A Câmara Municipal de Belmonte, no distrito de Castelo Branco, abriu o concurso para adjudicar as duas empreitadas, com candidaturas aprovadas através do Fundo Ambiental.

Segundo o vice-presidente da autarquia, Paulo Borralhinho, a intervenção no Centro de Saúde de Belmonte está orçamentada em 237 mil euros e no Centro de Saúde de Caria em 132 mil euros.

“As obras incidem sobretudo em coberturas, em caixilharias, para aumentar a eficiência energética dos edifícios, o que vai trazer menos gastos na fatura da energia e aumentar as condições de conforto para os utentes e funcionários” dos centros de saúde das duas vilas, acrescentou Paulo Borralhinho, em declarações à agência Lusa.

A previsão é que estejam reunidas as condições para que a obra comece no início do próximo ano.