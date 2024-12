"Há qualquer coisa prestes a acontecer" e muitos dilemas morais: cinco espetáculos para ver em dezembro

“A Colónia”

De Marco Martins | Culturgest, Lisboa, 5 a 14 de dezembro

No verão de 1972, filhos de presos políticos do regime salazarista frequentaram uma colónia de férias nas Caldas da Rainha. A história, insólita, foi retratada numa reportagem de investigação no jornal Expresso e inspirou o realizador e encenador Marco Martins para o mais recente espetáculo.

O criador foi à procura destas crianças que, há mais de 50 anos, durante duas semanas, brincaram pela primeira vez em conjunto e em liberdade. O que encontrou foi um rasto de opressão da ditadura que marcou de forma indelével quem cresceu com uma ideia de solidão como único modo de vida. A que soa a liberdade quando só se conhece a clandestinidade?, parece perguntar esta peça, com cenografia de Isabel Cordovil e João Romão e desenho de luz de Nuno Meira. A música — que se impõe como determinante para contar a história — é assinada por B Fachada e João Pimenta Gomes, e conta com o Coro Infantil e Juvenil Lisboa Cantat e jovens do Conservatório Do Vale Do Sousa.