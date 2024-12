A queda de um muro junto a um jardim-de-infância na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, obrigou a evacuar o edifício por precaução, indicou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

O edifício onde está localizada a escola é da autarquia de Gaia (distrito do Porto), estando cedido a uma instituição particular de solidariedade social, a Associação das Escolas do Torne e do Prado.

À Lusa, fonte Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que a escola foi evacuada por precaução e uma vítima leve, que não ficou debaixo dos escombros, foi transportada ao hospital.

O muro que ruiu é de uma obra particular que está a decorrer junto ao jardim-de-infância do Torne que fica na Rua dos Polacos, junto ao cruzamento com a Rua Rodrigues de Freitas, na zona da Serra do Pilar.

Fonte da Câmara de Gaia acrescentou que competirá ao dono da obra avançar com alguma solução provisória para as crianças, caso esta venha a ser necessária.

“O muro ficou descalçado pela obra que decorre ao lado e caiu. As crianças não podiam estar na escola até que se avaliassem as condições de segurança”, indicou a mesma fonte.

O alerta foi registado às 8h07 e no local estiveram elementos dos bombeiros Sapadores de Gaia e dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.