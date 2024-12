Vinte e seis pessoas ficaram feridas, a maioria manifestantes, na segunda-feira à noite em confrontos em Tbilissi, na Geórgia, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde.

As equipas de resgate “transportaram 26 pessoas para infraestruturas médicas, incluindo 23 manifestantes e três policias”, informou o ministério num comunicado de imprensa.

Na segunda-feira, milhares de manifestantes voltaram a reunir-se na capital, para o quinto dia de uma mobilização em grande escala contra as políticas do governo, acusado de deriva autoritária e de ser pró-Rússia.

O partido Georgian Dream, no poder desde 2012, desencadeou estes protestos na quinta-feira ao adiar as negociações de adesão com a União Europeia até 2028 — um objetivo consagrado na Constituição desta antiga república soviética.

A polícia usou jatos de água e gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, que respondeu lançando fogo-de-artifício contra os agentes.

Alguns manifestantes refugiaram-se numa igreja da praça central para fugir à polícia.

Várias dezenas de manifestantes, jornalistas e agentes da polícia ficaram feridos durante confrontos à margem destas concentrações, embora o número exato não tenha sido estabelecido.