A Organização Mundial da Saúde (OMS) está a investigar no terreno uma doença “de origem desconhecida” que já matou 79 pessoas no oeste da República Democrática do Congo , numa província que faz fronteira com Angola.

“Estamos a trabalhar com as autoridades nacionais para fazer um seguimento das informações sobre a doença desconhecida, para podermos perceber a situação, e enviámos uma equipa para a zona, para recolher amostras e assim fazermos testes de laboratório”, disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, em declarações citadas pela agência espanhola de notícias, a EFE.

As mortes e outros casos não mortais foram registados desde o dia 24 de outubro na província de Kwango, que faz fronteira com Angola, disseram as autoridades de saúde da RDCongo.

Os sintomas da doença incluem febre, dores de cabeça, corrimento nasal e tosse, falta de ar e anemia.

A RDCongo está também a sofrer um surto de mpox, a doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos, com mais de 47 mil casos suspeitos e cerca de mil mortes, o que levou a OMS a declarar uma emergência internacional, em agosto.