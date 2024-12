À semelhança do que tem acontecido nas últimas temporadas, a diferença entre os “grandes” e as restantes equipas do Campeonato retirou competitividade pelo título no andebol nacional. O que significa isso? Nas 13 rondas iniciais da primeira fase, o Sporting é líder só com vitórias porque bateu o FC Porto e o Benfica, o FC Porto segue em segundo porque perdeu com o Sporting mas ganhou ao Benfica e o Benfica está em terceiro porque saiu derrotado dos confrontos com Sporting e FC Porto. De resto, só vitórias em todas as partidas que fizeram, com as nuances a surgirem apenas no percurso nas provas europeias, com os leões a serem uma das grandes sensações da Liga dos Campeões e os encarnados melhores do que os dragões na Liga Europeia. Agora, começava nova ronda de jogos grandes, com o FC Porto-Benfica no Dragão Arena.

“Não fizemos uma primeira parte muito bem conseguida no último jogo com o Sp. Horta porque cometemos erros no ataque e na defesa mas na segunda parte entrámos bem e fizemos o trabalho que tinha de ser feito para ganharmos. O Benfica é um dos três candidatos ao título. Tem feito um bom Campeonato, só tem derrotas contra nós e contra o Sporting, nas competições europeias tem estado bem na fase de grupos, por isso esperamos um adversário forte e bem preparado. O primeiro jogo foi logo no início e tem que haver diferença porque passaram muitos jogos e os jogadores novos terão mais rotinas. Vão estar mais bem preparados do que quando os defrontámos da última vez”, apontara o capitão portista, Daymaro Salina.

“Vamos com uma boa série de resultados, tirando a derrota em Limoges, e vai ser um jogo completamente diferente dos primeiros dois que fizemos contra o FC Porto. Mudaram muitas coisas na forma de jogar das suas equipas. Jogando fora de casa é mais complicado mas temos cada vez mais confiança naquilo que estamos a fazer. A equipa está com muita vontade e motivação, levamos também mais tempo a trabalhar juntos e isso torna o nosso jogo mais sólido”, salientara Jota González, técnico dos encarnados.

As análises eram idênticas, os duelos da presente temporada também, com o Benfica a ganhar o clássico da meia-final da Supertaça por 34-31 e o FC Porto a ser mais forte no jogo do Campeonato no Pavilhão da Luz (27-24). Agora, os dragões mantiveram a regra do “fator casa” que tem marcado os últimos encontros com o rival, vencendo por 35-29 antes do dérbi no Pavilhão João Rocha entre o líder Sporting e o Benfica.

Em atualização