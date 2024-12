O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeou esta quarta-feira Peter Navarro, que foi este ano detido por desacatos, para conselheiro de Comércio e o astronauta bilionário Jared Isaacman para liderar a NASA.

Numa declaração, Trump defendeu que Navarro foi tratado “horrivelmente pelo Estado Profundo [Deep State]” e que na sua posição futura o ajudará a proteger os trabalhadores norte-americanos e a dinamizar a economia dos EUA.

Navarro cumpriu a sua pena numa prisão federal em Miami em julho, depois de ter sido condenado em 2023 por duas acusações de desacato ao Congresso, por não ter apresentado documentos relacionados com a investigação do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 e por ter omitido a sua declaração perante a comissão da Câmara de Representantes que se ocupou desse caso.

Os investigadores do Congresso queriam recolher o seu testemunho sobre as suas ações após as eleições de 2020, nas quais o atual Presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, foi o vencedor.

Trump destacou que no seu primeiro mandato (2017-2021) Navarro ajudou-o a renegociar acordos comerciais como o NAFTA ou o assinado com a Coreia (KORUS).

Navarro, segundo o futuro Presidente, não é apenas “excelente”. “É um notável autor de mais de uma dúzia de livros best-sellers sobre gestão estratégica de empresas e comércio injusto” e fez “um trabalho magnífico para o povo americano” durante o primeiro mandato de Trump.

Trump também nomeou o bilionário e astronauta tecnológico Jared Isaacman para liderar a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA) dos EUA.

Numa mensagem na rede social Truth Social, Trump explicou que Isaacman “promoverá” a missão de descoberta da NASA “abrindo caminho para conquistas inovadoras na ciência, tecnologia e exploração espacial”.

Isaacman, de 41 anos, é fundador e CEO da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payments e estabeleceu uma parceria com Elon Musk e com a sua empresa SpaceX para testar os novos fatos espaciais da empresa.

O bilionário fez história em setembro passado ao completar a primeira caminhada espacial privada com a especialista Sarah Gillis na missão Polaris Dawn.

A missão assinalou também o marco da ultrapassagem dos 1.400 quilómetros da Terra, a viagem tripulada mais distante desde as missões Apollo, há mais de 50 anos.

Trump elogiou ainda o trabalho de Isaacman à frente da empresa Draken International, uma empresa aeroespacial militar que tem colaborado com o Departamento de Defesa dos EUA.

Com a nomeação de Isaacman — que terá de ser confirmada pelo Senado norte-americano — o Presidente eleito coloca ao seu lado uma pasta próxima de Musk, que juntamente com o milionário Vivek Ramaswamy, será o responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

A NASA tem um orçamento anual de 25 mil milhões de dólares (cerca de 22 mil milhões de euros) e estabeleceu o objetivo de regressar à lua no âmbito do seu programa Artemis, com o apoio da SpaceX.