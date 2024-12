Até houve a “Onda do Motociclista” — saudação entre motociclistas com dois dedos levantados em “v” — esta tarde no Parlamento, quando se debateram as propostas do PSD para quem anda ou tem motociclos. O “pacotão das motas [sic]”, como apelidou o seu deputado Miguel Santos, que dá a cara pelo conjunto de medidas, será aprovado na generalidade — numa votação que acontecerá mais tarde esta quinta-feira — e que serão discutidas na especialidade.

E esta tarde no Parlamento houve um (quase) consenso, mas com críticas ao PSD por não ter permitido, no debate desta quinta-feira, que fossem apresentadas as propostas dos outros partidos para o mesmo tema, o chamado arrastamento. No entanto, de todas as bancárias a concordância da necessidade de se legislar para os motociclistas, até tendo em conta que são em maior número. Segundo o PSD, Portugal passou de um total de 120 mil motociclistas para perto de 500 mil em 15 anos.

Várias medidas estão em cima da mesa, com os partidos a declarar estarem ao lado dos motociclistas e desejando, até, “boas curvas”. Aliás, muitos partidos escolheram, eles próprios, deputados motociclistas para defenderem os temas, o que até levou o deputado liberal, Carlos Guimarães Pinto, a ironizar com as poupanças que o Estado vai ter “em carros de serviço e motoristas”, levando o país “a poupar muito dinheiro”.

Muitos dos intervenientes esta quinta-feira no debate assumiram-se motociclistas. Joana Mortágua até lembrou ter herdado umas luvas de Mariana Aiveca, ex-deputada do Bloco de Esquerda, que Miguel Santos se esqueceu de mencionar quando recordou trabalho anterior na Assembleia da República do comunista Miguel Tiago e do social-democrata Rodrigo Ribeiro (pai da lei dos rails).

As propostas do PSD são de dois tipos: propostas de resolução que não são mais do que recomendações ao Governo, e que visam descer o IUC para motociclos (para uma taxa não superior a 50% da atualmente cobrada aos automóveis ligeiros de passageiros de baixa cilindrada a gasolina) e criar uma classe de portagens específica (não deverá ser superior a 50 % da classe 1); e projetos de lei para mudar o Código de Estradas — para que haja um mínimo de 5% de lugares dedicados a motos e triciclos motorizados nos parques e zonas de estacionamento em vias urbanas e para que os motociclos possam andar nas vias reservadas aos transportes públicos em todo o país; e ainda para que seja abolida a inspeção para estes veículos.

Nas recomendações há medidas fiscais mas também pedidos para que sejam eliminados materiais derrapantes nas juntas de dilatação das estradas; proibição de lombas em curvas; sinalização rodoviária vertical exclusiva a motociclistas; criação de “caixas” de segurança junto a cruzamentos e semáforos para estes condutores; efetiva aplicação da lei dos rails; e limitação da utilização de balizadores metálicos junto às vias e a sua proibição em novas empreitadas. Miguel Santos ainda indicou a necessidade de se garantir formação inicial aos motociclistas com módulos especiais de aprendizagem para ensinamento de condução com chuva, colocação do corpo. “Formação contínua”, indicou.

Esta tarde só foram discutidas — e serão votadas — as propostas do PSD, que optou pela figura de projeto de resolução nos casos referidos. O PS também já fez as suas propostas sob a forma de projeto de lei e que passam pela reformulação do IUC para motociclistas — aplicando uma taxa de 0,04 euros por cm3 — para entrar em vigor apenas em 2026, segundo indicou o deputado motociclista Carlos Brás. No projeto de lei, que não foi debatido, os socialistas explicam que “o sistema de cálculo atualmente vigente, baseado em escalões, apresenta limitações que podem gerar perceções de desigualdade e dificultar a compreensão por parte dos cidadãos”, pelo que propõe “a eliminação dos escalões aplicáveis aos veículos da Categoria E, substituindo-os por uma fórmula que estabelece um valor cada cm3 de cilindrada, garantindo uma tributação proporcional e ajustada à realidade dos veículos em circulação”. O deputado deu o exemplo: um carro ligeiro de passageiro com cilindrada de 990 cm3 paga um IUC de 19,9 euros, enquanto um motociclo paga 138,15 euros. Atualmente os motociclos têm um desconto de 30% se utilizarem a via verde.

Nas alterações do Código de Trabalho, o PS avança também com um projeto de lei que passa por sempre que haja grande intensidade de trânsito passe a ser permitida a circulação de motociclos e ciclomotores “entre filas de veículos” (desde que não ultrapasse os 30 quilómetros/hora de velocidade; se mantenha uma distância lateral de segurança com outros veículos; sendo proibida a ultrapassagem pela direita, salvo em situações de trânsito parado); caixas específicas junto dos semáforos para motociclos.

Carlos Brás, criticando a impossibilidade de arrastamento para se discutir tudo em pacote, realça que esta “não é matéria ideológica, nem partidária, é suprapartidária”.

Muitos dos deputados, de várias cores partidárias, formalizaram o acordo a estas propostas na generalidade realçando que os custos mais baixos de alguns veículos de duas rodas e também os custos de manutenção permitem democratizar o meio de transporte particular. Ainda assim, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, recorda que os motociclistas têm elevados custos, nomeadamente com os capacetes e vestuário de proteção.

Um dos temas mais em destaque no conjunto de propostas foi a abolição das inspeções obrigatórias para os motociclos, previstos na lei desde 2012, em que o país era governado por um governo de coligação PSD/CDS, cuja aplicação foi sendo sucessivamente adiada. Miguel Santos, do PSD, explicou que Portugal, então, transpôs a diretiva que determinava ou a inspeção ou medidas alternativas. Portugal escolheu a primeira via e agora o PSD quer mudar.

Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, recordou, no entanto, que muitos centros de inspeção fizeram investimentos para poder acomodar essas inspeções e, agora, será dinheiro perdido, o que aliás levou Joana Mortágua a criticar a proteção ao negócio da IL. Mas o deputado liberal assumiu que “a retirada de obstáculos burocráticos que não tenham efeitos negativos nunca terão a nossa oposição”.

Do PCP, António Filipe, lamentou que a matéria fiscal se debate a poucos dias de terem sido discutidas as propostas para o Orçamento do Estado para 2025. “Há 15 dias [o PSD] não defendia a posição?”, de redução do IUC e de haver uma classe específica nas portagens, questionou o deputado comunista. “O PCP tem vindo a propor desde 2013, em sede de Orçamento do Estado” e não tem sido aprovado.

“O que apresentamos é um pacote integrado de apoio aos motociclistas”, concluiu o social-democrata Gonçalo Lage.