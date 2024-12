Aconteceu o que se esperava. O governo de Michel Barnier foi ontem derrubado por uma moção de censura aprovada no Parlamento francês por uma coligação improvável de deputados da direita radical e da esquerda radical. Caiu porque apresentou um orçamento que cortava na despesa e aumentava impostos, mas não se vê como pode a França fazer de outra forma quando tem um défice público de 6% e uma dívida pública astronómica. Temos assim uma crise política com epicentro em Paris, uma crise sem solução óbvia à vista, e temos também o risco de se abrir uma nova crise financeira na zona euro. É sobre tudo isto que queremos falar no Contra-Corrente de hoje.

