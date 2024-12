O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, revelou que o Estado rejeitou a permanência de 108 mil imigrantes em Portugal e tem em andamento 113 mil processos de regularização. Em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, o governante deu conta de que o Estado “multiplicou por seis” a capacidade de atendimento e que a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) está agora a atender cinco mil pessoas por dia.

Desde que foi colocado em ação o plano do Governo para resolver os mais de 400 mil processos pendentes na altura, em junho, Leitão Amaro assegura que metade dos processos de imigrantes em situação irregular estão em andamento, o que considera um “aumento enorme da capacidade de resposta do Estado”. Apesar de falar de uma “herança pesadíssima” com uma “ausência de política de imigração, ou de escolhas profundamente erradas, como a de porta escancarada e desmantelamento do SEF”, Leitão Amaro considera que atualmente há uma “capacidade continuada da AIMA”.

Desta forma, o ministro explicou que além de a estrutura de missão já ter atendido 113 mil pessoas, que “têm os processos de regularização a andar“, mas também esclareceu que o Estado, simultaneamente, está a “avançar com a notificação para a rejeição de 108 mil” imigrantes.

Para o governante, “isto [a maior celeridade] é muito importante” para os cidadãos estrangeiros que estavam numa “situação indigna, porque não tinham papéis, o acesso à habitação e acesso ao mercado de trabalho estava profundamente prejudicado, portanto, tinham as suas vidas suspensas”, mas também “muito importante para os portugueses”.

Ainda sobre o tema, Leitão Amaro sublinhou que não faz “associação nenhuma” entre segurança e imigração — após recordar “uma frase de António Vitorio quando reconhecia que este aumento muito rápido de imigração gerou uma perceção e um sentimento de intranquilidade a que devemos dar respeito” — e assegurou que “a postura deste Governo é nova, não está capturada pelo radicalismo, nem da porta escancarada, nem que não se pode melhorar e questionar as políticas de imigração e reforçar o controlo, nem capturada pelos discursos das portas fechadas, da rejeição e do medo”.

O governante considera que é possível manter o horizonte temporal previsto e completar o plano “no prazo de um ano, ou seja, no próximo verão”.