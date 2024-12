Representantes de vários países que falam português vão reunir-se pela primeira vez, esta quinta e sexta-feira, na Praia, Cabo Verde, para articular temas como a definição de novas palavras ou estratégias de ensino, entre outros.

O Grupo Multilateral de Reflexão é uma ideia do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e pretende “promover uma gestão mais multilateral” do Português, juntando entidades com um papel “na definição de políticas públicas para o uso, a promoção e difusão da língua portuguesa”, anunciou em comunicado.

O IILP faz parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e neste encontro vão participar representantes de cinco Estados-membros: Cabo Verde, Angola, Brasil, Portugal e Timor-Leste, a par de uma delegação da Região Administrativa Especial de Macau, China, pela primeira vez envolvida a este nível em ações do IILP.

A agenda prevê a partilha de informação sobre “o panorama do ensino do português em cada país” e análise de “possíveis mecanismos de articulação e de definição de critérios comuns” em matérias como “os processos de renovação do léxico”, ou seja, do conjunto de palavras da língua.

A criação do grupo e a reunião de dois dias “fecham a atividade do IILP em 2024”, um ano “de grande incremento na intervenção da instituição”, com mais de 50 projetos e ações, abrangendo oito dos países da CPLP, concluiu.

A CPLP integra como Estados-membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.