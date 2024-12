Inicialmente procurava-se conforto e segurança, mas as exigências foram evoluindo e, hoje, um carro conectado significa viver uma experiência inteligente na condução, com a possibilidade de aceder a informação através de uma aplicação instalada na viatura ou através de um smartphone conectado ao carro.

As novas gerações de viaturas evoluíram para uma conectividade integrada com IA Generativa (Inteligência Artificial) e onde aplicações como o ChatGPT tomam decisões sobre a vida pessoal do condutor e ocupantes e/ou opções de trajetos, tipo de condução ou necessidades de assistência do veículo ou dos ocupantes.

Estar conectado é estar mais próximo dos outros, mais seguro e mais descontraído. Na condução a aventura mantém-se, mas longe dos velhos mapas de localização e pesquisa na Internet dos hotéis com o melhor preço/qualidade, pois o software do carro ou do smartphone ligado ao carro faz isso por nós.

Todos falam com todos

Os veículos conectados já interagem com infraestruturas ao redor, como outros carros e pedestres, usando a Internet ou redes sem fio. Essas conexões são divididas em cinco tipos: entre veículos e infraestruturas, entre veículos, entre veículos e a nuvem, entre veículos e pedestres, e com o ambiente geral.

Esses veículos contam com assistências de segurança ADAS, que incluem travagem automática, alinhamento na faixa e alertas de cansaço do condutor. Os carros autónomos (níveis 1 a 5) continuam em testes, mas, enquanto o nível 2 já está disponível, um nível plenamente autónomo requer mais tecnologia e regulamentação.

No futuro próximo, a Internet das Coisas (IoT) permitirá carros ainda mais conectados, com funcionalidades acessíveis via apps. Embora associemos conectividade a veículos elétricos, os carros a combustão também oferecem essa função, e novas baterias, como as de estado sólido, prometem melhorar a autonomia e reduzir custos.

Um novo ecossistema

A mobilidade urbana e os sistemas inteligentes de transporte estão na base do crescimento da conectividade entre veículos. A IA está a permitir criar um ecossistema, potenciando novos modelos matemáticos de biometria que permitirá ao mercado perceber e segmentar a procura, e a análise de informação irá ajudar na segmentação e na oferta do produto automóvel.

A conetividade e a IA vão potenciar o número de veículos conectados que se antecipa possa triplicar em número até ao final desta década. A conectividade e a automação estão a permitir construir um novo tipo de carros e já temos o Cybercab do grupo Tesla, de Elon Musk, e que funciona sem volante ou pedais. A IA está a processar milhões de milhões de dados que servem de parâmetros para perceber a preferência dos condutores e ocupantes.

A conectividade e a automação estão a transformar a nossa relação com os veículos, tornando-os parceiros inteligentes e seguros nas viagens diárias. Com a IA, a segurança avançada e a sustentabilidade, o carro do futuro promete ser mais do que um transporte — um verdadeiro espaço de conexão e conforto. Para quem já quer fazer parte dessa revolução, plataformas como o Piscapisca.pt são a porta de entrada, com uma seleção de carros usados tecnologicamente avançados e prontos para acompanhar essa nova era da mobilidade.