A terceira edição do festival Authentica inicia esta sexta-feira a terceira edição, no Forum Braga, com um cartaz que tem como destaques a brasileira Luísa Sonza, os britânicos James e The Kooks, o português Nininho Vaz Maia, entre outros.

Os concertos do primeiro dia começam às 18h45, com Allexia, seguindo-se Lucas de Freitas e depois Domingues, Nininho Vaz Maia, Piruka, Lukas Graham, MC Cabelinho e Luísa Sonza, antes do fecho, a cargo do dj Danni Gato.

No sábado, o alinhamento do festival passa por LEO2745, Cian Ducrot, Chefin, The Kooks, L7NNON, James, Mascarilha, Padre Guilherme e André Salvador.

As portas do festival abrem às 17h15 e o recinto encerra às 03h00.

Na terceira edição, “o maior festival indoor de Portugal contará com a presença de artistas de diferentes géneros musicais, divididos em dois palcos, sendo o principal o Palco Authentica e o secundário o Palco Urban, dedicado a talentosos artistas do hip-hop e trap“, indicava a organização aquando do primeiro anúncio de artistas, em maio.

Os bilhetes diários para o festival custam 49 euros, enquanto o passe para os dois dias vale 83 euros.