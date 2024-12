O Fórum Cabo-verdiano da Sociedade Civil (Fórum CV) apelou esta sexta-feira às autoridades para que investiguem as denúncias de ilegalidades relacionadas com as eleições autárquicas de domingo, dando como exemplo as queixas sobre compra de votos.

“No caso da compra de votos, bem como de impedimento do mesmo através do ‘aluguer’ dos documentos de identificação, não sendo uma novidade, são práticas que enfraquecem a integridade do processo eleitoral e merecem um combate firme”, indicou o Fórum CV, em comunicado.

A organização apelou “às autoridades para que assumam as suas responsabilidades no apuramento dessas irregularidades e para a adoção das medidas que se impõem, nos termos da lei”.

A Procuradoria-Geral da República cabo-verdiana ordenou, na terça-feira, a abertura de instrução para que se investiguem denúncias feitas por candidatos.

No mesmo dia, João Santos Luís, presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), terceiro partido parlamentar, também defendeu uma intervenção das autoridades.

As denúncias de irregularidades ecoaram em declarações do Presidente da República, José Maria Neves, que defendeu, na segunda-feira, a necessidade de uma investigação aprofundada sobre alegações de compra de votos e distribuição de dinheiro por diferentes candidaturas e partidos.

“Eu penso que há muitas queixas de diferentes candidaturas relativamente a essa questão, à distribuição de dinheiro, compra de bilhetes de identidade e são de todos os partidos, dos diferentes grupos de cidadãos”, referiu.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição no parlamento) ganhou as eleições autárquicas de domingo, conquistando uma maioria inédita de 15 das 22 câmaras municipais, revertendo o panorama de há quatro anos, quando o MpD liderava em 14 municípios.