O primeiro-secretário do Partido Socialista (PS) francês, Olivier Faure, apelou esta sexta-feira a “um primeiro-ministro de esquerda” e a “uma mudança de direção” política, antes de reunir com o Presidente francês para discutir um novo governo.

“Só um primeiro-ministro de esquerda está hoje em condições de garantir esta nova direção”, afirmou Olivier Faure, que algumas horas antes da reunião com Emmanuel Macron disse que o seu partido estava disposto a dialogar com o campo presidencial e a direita com base em “concessões recíprocas”.

Para o primeiro-secretário do PS (membro da coligação de esquerda Nova Frente Popular), o diálogo com outras forças políticas não significa uma renúncia àquilo que o partido defende, referiu aos jornalistas presentes no Palácio do Eliseu, acompanhado do líder dos deputados do PS, Boris Vallaud, e do homólogo do Senado, Patrick Kanner.

Olivier Faure disse estar preocupado com o facto de o chefe de Estado francês “ainda não ter chamado nem os comunistas nem os ecologistas, que manifestaram a sua vontade de participar numa abordagem construtiva” para a formação de um novo governo.