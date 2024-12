A JSD dos Açores acusou esta sexta-feira a JS de “falso alarmismo” a propósito das acessibilidades ao arquipélago na época festiva, assegurando que “existem lugares disponíveis” nas ligações com o continente e destacando o aumento dos voos interilhas.

“É falso que não haja lugares disponíveis nos voos entre o continente e os Açores (…), assim como entre as ilhas do arquipélago”, afirma o líder da JSD no arquipélago, Luís Raposo, citado em comunicado.

O também deputado do PSD na Assembleia Regional critica a “atitude irresponsável e de desinformação” de JS dos Açores, que acusa de lançar um “falso alarmismo” junto dos jovens açorianos.

Em causa está a posição da JS que alertou que os estudantes açorianos deslocados estão a enfrentar “dificuldades” no regresso a casa para a época natalícia, devido à “falta de lugares nos voos” e ao “aumento descontrolado” das passagens aéreas.

O líder da JSD nos Açores garantiu que “existem lugares disponíveis” nos voos entre o continente e o arquipélago e lembrou que na próxima semana vai existir um “reforço de ligações aéreas interilhas”, elogiando a atuação do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

“O governo da coligação tem muito trabalho feito em prol dos jovens estudantes açorianos, algo que a governação socialista nunca soube fazer”, reforçou.

Na nota de imprensa, Luís Raposo assevera que o “preço das passagens entre o continente e os Açores, nesta altura do ano, é inferior a 600 euros”, e destacou, também, a campanha lançada pelo executivo açoriano para as ligações interilhas com passagens a 21 euros (ida e volta) em dezembro.

A JS dos Açores alegou esta sexta-feira que as passagens para voos entre a ilha Terceira e Lisboa chegam a rondar os 900 euros, valores “absolutamente incomportáveis para a grande maioria das famílias açorianas”, que “não têm capacidade financeira para adiantar estas quantias e esperar pelo reembolso previsto no Subsídio Social de Mobilidade”.