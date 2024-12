A Academia de Amadores de Música (AAM) vai promover uma manifestação na manhã de 12 de dezembro para entregar na Assembleia da República uma petição que reclama pela “manutenção e salvaguarda” e que conta com mais de 8000 assinaturas.

Num email dirigido a “alunos, encarregados de educação, sócios e amigos da AAM” a que o Observador teve acesso, a instituição detalha os momentos de um “ato simbólico” marcado para a próxima quinta-feira, levado a cabo para reforçar “a urgência em encontrar uma solução” quanto ao futuro das instalações.

A Academia dos Amadores de Música vai ter de deixar o espaço que ocupa desde 1938 na Rua Nova da Trindade, no Chiado, em agosto de 2025, prazo acordado com o proprietário do imóvel após uma atualização à renda, que passou dos 542 euros para os 3.728. Apesar desse acordo ter sido firmado no final de 2023, ainda não foi possível encontrar uma nova sede para a instituição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o email, a ação vai começar e terminar com o canto de Acordai, tema da autoria de Fernando Lopes-Graça. O simbolismo da escolha não passa apenas por tratar-se de uma canção de um dos mais famosos diretores artístico da instituição, mas também por “pedir às entidades que acordem para a situação da academia”, afirma o presidente da instituição, Pedro Barata, ao Observador.

Partindo a atual morada da Academia de Amadores de Música, a manifestação vai fazer-se às 11h num percurso a pé até à Assembleia da República, tendo esta “a intervenção de alguns instrumentos de sopro, chamando a atenção para a atividade da Academia”.

Chegado a São Bento, o cortejo entregará então a petição pública no gabinete do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, visto que, ao ter ultrapassado as 7500 assinaturas, tornou-se elegível a ser discutida em plenário da Assembleia da República.

O futuro da Academia dos Amadores de Música tem merecido a atenção por parte de várias instâncias, entre elas a Câmara Municipal de Lisboa, que fez saber publicamente estar à procura de um novo espaço para a instituição.

No entanto, Pedro Barata lamenta a falta de resposta por parte do poder central. O presidente da Academia de Amadores de Música afirma que tanto ele como outros dirigentes da instituição tentaram reunir com os ministérios da Cultura, da Justiça, da Educação, da Presidência do Conselho de Ministros e das Finanças e “em todo este processo, não nos sentámos com um político à frente”.

“É caricato”, afirma, enumerando como foi sendo reencaminhado entre diferentes gabinetes. “Diz muito sobre quem nos governa e como as pessoas do Estado olham para a sociedade civil, quase que temos de pedir de desculpa por existir”, desabafa.

Da parte do Ministério da Justiça, por exemplo, foi pedida uma audiência para perceber a disponibilidade de ocupar parte do Tribunal da Boa Hora, tendo sido indeferida e comunicado que o espaço teria como destino o Tribunal da Relação.

Já no que toca ao Ministério da Cultura, não tendo esta tutela património para ceder, foi prometido em duas reuniões distintas que seria exercido poder de influência para auxiliar a instituição, “mas nem isso fizeram” afirma Pedro Barata. “Não ouvi nenhuma declaração pública da ministra, por exemplo”, diz.

Um dos casos mais frustrantes, assume, prende-se com o Ministério da Educação, que “demorou seis meses para responder ao pedido de uma primeira reunião”. Após duas sessões promissoras, uma eventual terceira caiu por terra quando foi comunicado à AAM por telefonema que os dirigentes deveriam reunir-se com a Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

Em causa estava a possibilidade de vir a deslocar-se para um espaço atualmente ocupado pelos gabinetes e serviços de Administração Pública que serão deslocalizados para o Campus XXI, um processo a ser tutelado pelo Ministério da Presidência. No entanto, antes de ser possível reunir, Pedro Barata diz ter recebido um email reenviado onde era passada essa competência para o Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, alegando que é o seu gabinete que supervisiona o trabalho da ESTAMO, empresa a cargo da gestão do património imobiliário do Estado.

Até ao momento, ainda não foi possível reunir com mais nenhum gabinete. “Pede-se uma audiência e não é explicado porque não nos é dada”, afirma, sendo por isso que esta ação tem a importância de “sensibilizar a Assembleia da República”.

O desenvolvimento mais recente quanto aos destinos da AAM deu-se no final de novembro e ao nível do poder local, quando o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moedas avançou no final de uma reunião pública do executivo que havia uma solução em vista, tratando-se de um imóvel localizado na rua Vítor Cordon, também no Chiado.

No entanto, estando o espaço neste momento a ser ocupado pelo Organismo de Produção Artística (OPART) e pelos serviços arquivísticos da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, seria sempre necessário proceder a uma negociação para que uma destas duas entidades cedesse as suas instalações.

O OPART recusa-se para já a emitir declarações em público, mas a junta de freguesia opôs-se à solução promovida pela Câmara, em parte porque acusa o executivo de Moedas de rescindir “unilateralmente um contrato de comodato” que consignava aos seus serviços estas instalações na rua Vítor Cordon. Às críticas sobre uma “postura disruptiva e hostil” por parte do município, este respondeu com “incredulidade perante a possibilidade de a Junta presidida pelo socialista Miguel Coelho poder bloquear essa solução”.