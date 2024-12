O primeiro lugar passou a ter via verde. A quebra do Sporting depois da saída de Rúben Amorim, com duas derrotas seguidas no Campeonato com João Pereira ao leme, deixou o Benfica com a possibilidade de chegar ao final de 2024 na liderança isolada da classificação. Para isso, era preciso ganhar todos os jogos das últimas três semanas e meia do ano — a começar desde já pelo deste sábado, contra o V. Guimarães.

A equipa de Bruno Lage recebia os vimaranenses depois do maior período de descanso desde que o treinador português substituiu Roger Schmidt, já que visitou e derrotou o Arouca no passado domingo e não jogou durante a semana, beneficiando de vários dias sem competição para treinar, recuperar e preparar os próximos desafios. Este sábado, contra o V. Guimarães, os encarnados tinham a hipótese de ficar a dois pontos da liderança do Sporting, sendo que ainda têm um jogo em atraso e visitam Alvalade no final do mês.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-V. Guimarães, 1-0 11.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa) Benfica: Trubin, Alexander Bah, Otamendi, Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Florentino, Leandro Barreiro (Amdouni, 68′), Di María (Rollheiser, 90+3′), Fredrik Aursnes, Aktürkoglu (Jan-Niklas Beste, 78′), Pavlidis (Arthur Cabral, 78′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, António Silva, Schjelderup, Gianluca Prestianni, Issa Kaboré Treinador: Bruno Lage V. Guimarães: Bruno Varela, Alberto Baio, Jorge Fernandes, Óscar Rivas, João Mendes, Tomás Händel, Manu Silva (Telmo Arcanjo, 86′), Samu Silva (Gustavo Silva, 69′), Nuno Santos (Tiago Silva, 69′), Kaio César (João Teixeira Mendes, 86′), Nélson Oliveira (José Bica, 79′) Suplentes não utilizados: Charles Silva, Mikel Villanueva, Zé Carlos Treinador: Rui Borges Golos: Aktürkoğlu (29′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Pavlidis (31′), a João Mendes (43′), a Álvaro Carreras (59′), a Di María (90+3′)

Na antevisão, Lage afastou a ideia de a temporada ter o mote de “reconquista”, como aconteceu em 2018/19 e quando ele próprio levou o Benfica ao título, mas garantiu que os objetivos estão claros dentro do balneário. “O que sentimos é que há um trabalho de equipa muito grande. Todos contam e todos têm contado, todos têm contribuído para o nosso momento, os adeptos são incansáveis e também contam. Os jogadores saltam do banco e ajudam a equipa, os pontas de lança estão a marcar golos… É isso que quero. Um sentimento de união e de que todos contam”, atirou.

Ora, neste contexto e sem Kökçü, que estava castigado por acumulação de cartões amarelos, Bruno Lage lançava Leandro Barreiro no onze, mantendo Fredrik Aursnes como titular, e não mexia naquela que tem sido a habitual equipa inicial do Benfica. Do outro lado, num V. Guimarães que podia igualar o Sp. Braga em caso de vitória na Luz, Rui Borges tinha Nélson Oliveira como referência ofensiva, apoiado por Nuno Santos, Samu e Kaio César — sendo que Bruno Gaspar, inicialmente titular, sofreu uma lesão no aquecimento e foi substituído por Alberto Baio na direita da defesa.

⏱️ 25’ | Benfica 0 – 0 Vitória SC ◉ Passados 25 minutos o Benfica fez 83 passes eficazes e 6 tentativas de cruzamento de bola corrida (todos do lado direito). Eficácia? um passe eficaz para a área e 0 cruzamentos#SLBVSC #LigaPortugal pic.twitter.com/7EbtXeRWLv — GoalPoint (@_Goalpoint) December 7, 2024

O jogo começou a uma velocidade que prometeu entusiasmo, com Kaio César a rematar ao lado de fora de área (5′) e Pavlidis a ter um golo anulado por fora de jogo (8′), mas a verdade é que não foi preciso esperar muito para perceber que o metro quadrado iria vender-se muito caro no Estádio da Luz. O V. Guimarães tinha as linhas bem solidificadas e ocupava o corredor central da melhor maneira, impedindo o Benfica de avançar de forma construtiva e agregada e explorando o espaço que os encarnados deixavam nas costas da defesa.

Kaio César era claramente o elemento mais perigoso da equipa de Rui Borges, protagonizando um duelo interessante com Álvaro Carreras e rematando novamente pouco depois e já dentro de área, ainda que a bola tenha sido intercetada pelo espanhol (23′). Do outro lado, o Benfica tinha mais bola mas não conseguia criar perigo, falhando na estratégia de atrair os vimaranenses para tentar ter espaço e repetindo cruzamentos inconsequentes.

10.º ⚽ golo de Akturkoglu pelo ???? Benfica, ao 15.º jogo ⚠ Juntando os jogos pelo Galatasaray, Akturkoglu leva 12 golos esta temporada pic.twitter.com/dgapNPtkJh — Playmaker (@playmaker_PT) December 7, 2024

O primeiro remate dos encarnados apareceu já perto da meia-hora, ao lado e por intermédio de Di María (25′), mas abriu a porta ao lance do golo. Leandro Barreiro e Pavlidis combinaram, o avançado grego abriu na esquerda e Aktürkoğlu, de primeira e com um remate forte, bateu Bruno Varela para abrir o marcador (29′). Com uma eficácia acima da média, o Benfica colocava-se em vantagem na única verdadeira ocasião de golo que tinha criado.

O V. Guimarães não conseguiu propriamente reagir ao golo sofrido e a verdade é que, até ao intervalo e face ao espaço que os vimaranenses começaram a permitir para arriscar um bocadinho mais no ataque, foram mesmo os encarnados a ficar perto de aumentar a vantagem por intermédio de Aktürkoğlu (42′) e Pavlidis (45+1′). No fim da primeira parte, porém, o Benfica estava mesmo a vencer pela margem mínima.

⏱️ INTERVALO | Benfica 1 – 0 Vitória SC ◉ Golo de Akturkoglu no único enquadrado da primeira parte faz a diferença no marcador ◉ Conquistadores bem organizados disputam a posse e somam apenas menos 2 acções na área #SLBVSC #LigaPortugal pic.twitter.com/UK5UOO8P2N — GoalPoint (@_Goalpoint) December 7, 2024

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o V. Guimarães teve a primeira situação de perigo da segunda parte, com Óscar Rivas a obrigar Trubin a uma defesa atenta depois de um livre direto (50′). A lógica do primeiro tempo repetia-se: o Benfica tinha mais bola mas não conseguia criar perigo, os vimaranenses mantinham a verticalidade sempre que tinham espaço, como aconteceu no lance em que Nuno Santos atirou ao lado (60′).

O mesmo Nuno Santos poderia mesmo ter empatado logo depois, num lance em que Florentino perdeu a bola em zona proibida (64′) e permitiu o remate do médio — e o corte in extremis de Otamendi, junto ao poste –, e Bruno Lage decidiu mexer ao trocar Leandro Barreiro por Amdouni. Rui Borges respondeu com Gustavo Silva e Tiago Silva e o jogo parecia estar totalmente em aberto, com o V. Guimarães a viver a melhor fase desde o apito inicial.

⏱️ 65’ | Benfica 1 – 0 Vitória SC ◉ As 14 perdas de posse do SLB no seu terço defensivo já são o pior registo encarnado na Liga ⚠️ Akturkoglu é o "contribuinte" mais pronunciado, com 4#SLBVSC #LigaPortugal pic.twitter.com/fqQoPj62ZQ — GoalPoint (@_Goalpoint) December 7, 2024

Alberto Baio também ameaçou o empate, com um remate cruzado que passou ligeiramente ao lado da baliza de Trubin (71′), e o Benfica mantinha as dificuldades em sair com a bola controlada e dominar as ocorrências do jogo. De um momento para o outro, porém, a qualidade individual poderia fazer a diferença — e foi precisamente assim que Pavlidis ficou perto de aumentar a vantagem, com um remate por cima depois de uma combinação perfeita entre Aktürkoğlu e Di María (77′).

Jan-Niklas Beste e Arthur Cabral ainda entraram, mas já nada mudou e os encarnados conseguiram mesmo ultrapassar o período mais complexo do jogo. O Benfica venceu o V. Guimarães na Luz e colocou-se a dois pontos da liderança do Sporting, sendo que tem menos um jogo do que os leões — ou seja, depende agora de si mesmo para chegar ao primeiro lugar. Num dia muito difícil, em que os vimaranenses ameaçaram o triunfo encarnado em diversas ocasiões, Aktürkoğlu mostrou que a varinha mágica também tem dias em que sabe ser eletrodoméstico.