Ritz Four Seasons

R. Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lisboa. De 1 de dezembro a 6 de janeiro, Chá de Tarde Festivo a 65 euros por pessoa. Reservas através do festive.lisbon@fourseasons.com.

Inspirado pela magia dos clássicos de Natal, o Ritz Four Seasons apresenta-se decorado a rigor para receber os seus convidados no Chá de Tarde Festivo. Decorre no Lounge Almada Negreiros até dia 6 de janeiro e apresenta uma seleção de pastelaria temática de Natal preparada pelo chef Executivo de Pastelaria Diogo Lopes assim como diferentes tipos de chá. O valor é de 65 euros pessoa e inclui também um flute de champagne e uma bebida quente (chá ou café).

XMAS MARKET

R. Pereira Henriques, 5 1950-242, Marvila. Dia 15 de dezembro das 11h00 às 19h00. Entrada livre e evento petfriendly.

É o último Open Studios do ano na Fábrica Moderna e, por isso, é dedicado ao Natal. O XMAS MARTET decorre no dia 15 de dezembro, das 11h00 às 19h00, em Marvila, e convida todas as pessoas que querem fugir dos shoppings durante esta época festiva a visitarem o mercado de arte e procurarem as prendas ideias para família e amigos. De entrada livre — até mesmo para os animais — este evento da Fábrica Moderna conta ainda com exposições, concertos, comida e bebida, sempre com bom ambiente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ímpar Market

LxFactory, R. Rodrigues de Faria 103, 1300-501 Lisboa. Dias 7 e 8 de dezembro. Entrada a 2 euros por pessoa (1€ reverte para a associação Acreditar).

Moda, decoração e arte definem a identidade do novo mercado lisboeta que, com a curadoria das portuguese girlies Mafalda Patrício e Rita Montezuma, chega ao LxFactory nos dias 7 e 8 de dezembro. Mesmo a tempo do Natal, o Ímpar Market junta no mesmo espaço mais de 70 marcas: de Portugal, a designer de moda Béhen, Fucking Gorgeous, Otherwise, Futah, Imago, Favorite People, 38 graus, Imma, Juliana Bezerra, Fora, Two Zero, Sienna e Mustique; de Espanha, a MarAvic, Kaotiko, Flabelus, IPA Brand, Actos Store, Laganini e Baymo; e da Colombia, a Sixxta. A entrada tem o valor de 2 euros sendo que metade reverte para a associação Acreditar.

Amigo Secreto Musa

Jantares em 11 restaurantes de Lisboa e festa na Musa Marvila. Dia 7 de dezembro.

A troca podia ser de presentes, mas, na Musa, faz-se com comida, boa companhia e cerveja. No dia 7 de dezembro, 11 restaurantes de Lisboa vão trocar de menus: todos vão oferecer quatro pratos e receber outros quatro que terão de interpretar à moda da casa — e harmonizar com a Musa. O Amigo Secreto da Musa acontece assim no Boavista Social Club (interpretado pelo Pigmeu), no Bloco (interpretado pela Lupita), no Ciclo (interpretado pelo Boavista Social Club), no Duro de Matar (interpretado pelo Tricky’s), na Lupita (interpretado pelo Ryoshi), na Musa da Bica (interpretado pelo Bloco), no Pigmeu (interpretado pelo Prado Wine Bar), no Prado Wine Bar (interpretado pelo Ciclo), no Ryoshi (interpretado pela Musa da Bica), no Tati (interpretado pelo Duro de Matar) e no Tricky’s (interpretado pelo Tati). Os menus podem ser consultados na página de Instagram da marca. De barriga cheia, os 11 restaurantes rumam depois até Marvila para uma after party natalícia — onde aqui também a comida não para. A partir das 20h00, há dj sets e “cozinheiros secretos”.

Bazar de Natal

Rua das Olarias 51D, Lisboa. Dia 12 das 15h30 às 21h30.

É entre o Intendente e o Jardim da Graça que o Arpa vai organizar o Bazar de Natal. Entre as 15h30 e as 21h30 de dia 12 de dezembro, este espaço que combina a arquitetura, a arte e a pesquisa vai preparar uma grande panela de vinho quente para receber quem procura deixar as prendas de Natal prontas — e aproveitar o convívio.

Cine Society

Impact Hub Lisbon, Tv. das Pedras Negras 1 1º Direito, 1100-404 Lisboa. Sessões de cinema de Natal a partir de 12 de dezembro. Bilhetes a 14,50 euros.

É conhecido pelas sessões de cinema ao ar livre no verão mas também no dias mais frios o Cine Society tem destaque e ganha vida. Durante a época natalícia, vai ter uma programação de filmes clássicos de Natal que começa já no dia 12 de dezembro com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Até dia 22 de dezembro há sessões todos os dias de filmes como Grinch, Sozinho em Casa, O Amor Não Tira Férias, O Amor Acontece, Elf, O Diário de Bridget Jones, O Estranho Mundo de Jack e Sozinho em Casa 2. O bilhete tem o preço de 14,50 euros por pessoa e não inclui pipocas ou bebida. No entanto, para acalmar a fome, o Impact HUB Lisbon vai ter disponível para compra uma variedade de comida, cervejas, vinho quente e, claro, pipocas.

Veggie Fest

Em São João da Madeira nos dias 7 e 8 de dezembro e no Shopping da Cidade do Porto a 14 e 15 de dezembro. Entrada livre.

O festival que mostra como sentar o vegetarianismo e a sustentabilidade à mesa no Natal está de volta a São João da Madeira nos dias 7 e 8 de dezembro das 10h30 às 20h30. De entrada livre, o Veggie Christmas decorre no Olivia Creative Factory e conta com uma agenda de variadas atividades, como showcookings, palestras e um mercado ecológico com mais de 40 marcas de alimentação vegan. No fim de semana seguinte, é o Shopping Cidade do Porto que será palco do Veggie Market, nos dias 14 e 15 de dezembro, que conta com showcookings, palestras, workshops, aulas de ioga e um mercado vegetariano.

The Spot Market

Praça Luís de Camões 2 5º Piso, 1200-243 Lisboa. Dia 12 de dezembro das 16h00 às 19h30, dia 13 das 14h00 às 19h30 e dia 14 das 11h00 às 19h30.

O Bairro Alto Hotel vai organizar o seu primeiro mercado de Natal, com a curadoria do The Spot Market, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. A pensar nas compras desta época festiva, o hotel boutique de cinco estrelas juntou dezenas de marcas que vão da decoração aos acessórios passando pela joalharia, calçado, roupa e cerâmica. Os doces confecionados diariamente na pastelaria do Bairro Alto Hotel também vão estar disponíveis, podendo ser adquiridos no mercado.

Winter Market by BOA

Village by BOA, R. do Bonjardim 541, 4000-126 Porto. De 14 a 15 de dezembro. Entrada gratuita.

Para mergulhar no espírito natalício, o Village by BOA vai abrir portas à comunidade local e preparar um mercado urbano a pensar em todos os que procuram presentes 100% portugueses. Ao longo de dois dias, este aparthotel com serviço premium situado no coração do Porto combina a solidariedade com música ao vivo, marcas nacionais, gastronomia e até flash tattoos, desenhadas pela artista Cátia Ferreira, do Athenas Studio. A entrada é gratuita mas será possível a todos os visitantes adquirir rifas pelo valor de 3 euros cada e ajudar a associação Coração na Rua.

Parques de Sintra

Quintinha de Monserrate, R. Barbosa du Bocage, 2710-405 Sintra. Dias 7 e 21 de dezembro às 10h30. Bilhetes a 14 euros para adulto e 12,50 euros para crianças.

Em Sintra a tradição mantém-se com a Quintinha de Monserrate a preparar uma atividade que convida todas as famílias a virem preparar o típico bolo-rei. Enquanto este bolo natalício está no forno, os visitantes vão ser desafiados a criar uma peça de decoração de Natal com elementos da natureza para levarem depois para casa. Estando na quinta, há ainda a oportunidade de fazer uma visita aos animais. A atividade “A Quintinha prepara o Natal” está agendada para 7 e 21 dezembro, às 10h30. Os bilhetes têm o valor de 14 euros para adultos e 12,50 euros para as crianças (até aos três anos a entrada é gratuita) e podem ser adquiridos na página dos Parques de Sintra.

Renaissance Porto Lapa Hotel

R. de Cervantes 169, 4050-289 Porto. A partir de dia 8 de dezembro. Entrada gratuita.

São doces, comestíveis e, para muitos, sinónimo de Natal. No Renaissence Porto Lapa Hotel a casinha de gengibre ganha outra dimensão a partir de 8 de dezembro e surge em formato de Igreja da Lapa. Produzida pela equipa de pastelaria deste hotel, esta igreja decorada vai estar exposta durante todo o mês de dezembro de forma gratuita.

Hopen Christmas

Mercado Municipal de Braga, Praça do Comércio, 4700-370 Braga. De 13 a 15 de dezembro. Entrada livre.

Vai uma rabanada acompanhada por uma cerveja? É esta a proposta do Hopen Christmas, o festival de cerveja artesanal que vai tomar conta da Mesa na Praça, no Mercado Municipal de Braga, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro com muitos cervejeiros já conhecidos pelo público. Presentes vão estar as marcas LETRA, Oldfox, Sovina e Musa, prontas para encherem copos vazios enquanto as atividades não começam. Ao longo dos três dias há workshops de produção de cerveja artesanal, pairings gastronómicos, stand-up comedy, concertos e dj sets.

Grande Arraial do Lumiar

Rua Professor Francisco Gentil, 1600-236 Lisboa. De 6 a 29 de dezembro. Entrada livre e pet friendly.

O Jardim Professor Francisco Caldeira Cabral, junto à saída do metro de Telheiras, em Lisboa, vai receber a primeira edição do Grande Arraial do Lumiar. De 6 a 29 de dezembro, o Natal vai ser vivido numa festa onde não vai faltar música, comida, workshops e um mercado com bancas de produtos artesanais. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais do evento.

Cascais Christmas Village

Parque Marechal Carmona e Hipódromo Manuel Possolo, Cascais. Até dia 5 de janeiro. Bilhetes dos 12 euros aos 70 euros.

Cascais voltou a transformar-se numa vila Natal que, até 5 de janeiro, promete ser um verdadeiro palco de magia — tanto para os miúdos como para quem já não acredita no Pai Natal. Esse vai também marcar presença, acompanhado de renas, duendes e, claro, presentes. Ao longo do mês, o Cascais Christmas Village recebe assim todas as famílias que procurem entrar no espírito natalício, aproveitando para explorar as atividades do Parque Marechal Carmona: há um carrossel de Natal, uma pista e rampa de gelo, uma casa do Mago e um comboio de Natal. Quando a fome chegar, o food court ampara, com uma van da Hamburgueria do Bairro por lá estacionada a servir suculentos hambúrgueres em pão artesanal.

Merecumbé Xmas Latin Party

Hard Club, Mercado Ferreira Borges, 4050-252 Porto. Dia 21 de dezembro às 23h55. Bilhetes a 11, 13 e 16 euros.

Aqui o dress code é pijama de Natal, não fosse esta festa ser a três dias da consoada. A Merecumbé Xmas Latin Party está de volta para mais uma edição e vai tomar conta do Hard Club, no Porto, no dia 21 de dezembro a partir das 23h55. Aconchegados com o pijama, os convidados vão ser levados numa viagem musical ao mesmo tempo que celebram a paixão e alegria da cultura latina, com salsa, merengue, bachata e reggaeton. Os bilhetes vão dos 11 aos 16 euros e podem ser adquiridos online.

Vila Vita Parc

R. Anneliese Pohl, 8400-450 Porches. De 20 a 22 de dezembro das 14h00 às 19h00. Entrada gratuita.

É mesmo a tempo das últimas compras que o Vila Vita Parc vai organizar um mercado de Natal com todas as boutiques do hotel de portas abertas de 20 a 22 de dezembro. Localizadas na Piazetta, no jardim do Vila Vita Parc, fazem parte deste mercado marcas como Etro, Tamara Comolli, Ralph Lauren, Comporta Perfumes, Camila, Olhar de Prata e EdJóia. Para comer, há sugestões como raclette, ostras frescas da Ria Formosa e o cachorro-quente Bratwurst, assinatura do Vila Vita Metzgerei.

Pedaços & Sentidos

Rua da Junqueira de Baixo, n.º 28, Vilar do Paraíso, 4405-870 Vila Nova de Gaia. Dia 13 de dezembro às 18h45. Entrada livre mediante inscrição.

Harmonizar chocolates com espumantes e vinhos? É a proposta da Pedaços de Cacau na sua última edição do ano do evento Pedaços & Sentidos que no dia 13 de dezembro convida a provar os variados chocolates da marca — e os crocantes salgados — harmonizados com os vinhos da Terras de Demo. Pelo meio, há uma aldeia de Natal feita em chocolate para espreitar e tentar ceder à tentação de comer um boneco de neve doce. A entrada é gratuita mas requer inscrição prévia.

YOTEL Porto

R. de Gonçalo Cristóvão 206 216, 4000-265 Porto. De 6 a 8 de dezembro.

Dedicado a toda a família, o mercado de Natal do YOTEL Porto decorre nos dias 6, 7 e 8 de dezembro e propõe várias atividades natalícias para entrar no espírito. Com o Pai Natal presente — e pronto para tirar umas quantas fotografias — o YOTEL Porto tem preparados dj sets, degustações de vinho do Porto, oficinas criativas, workshops e um mercado sustentável.

Feira da Avenida

Avenida da Liberdade, Lisboa. Nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28 e 29 de dezembro.

A Avenida da Liberdade vai transformar-se num presente de Natal a partir do dia 7 de dezembro com a Feira da Avenida. Com 130 bancas de antiguidades, artesanato tradicional e contemporâneo e produtos alimentares, convida todos aqueles que estiverem a passar por lá a dar um saltinho e espreitar as propostas de prendas de Natal — aproveitando também o bom ambiente e as luzes típicas da época.

Wardrobe Sale Portuguese Girlies

R. Alexandre Herculano 64, 1250-012 Lisboa. Dia 15 de dezembro das 11h00 às 17h00. Entrada a três euros.

Depois de uma última edição de sucesso — que contou com 800 pessoas —, as portuguese girlies vão voltar a organizar uma venda de roupa mas desta vez em edição natalícia. Marcada para dia 15 de dezembro, a Wadrobe Sale Portuguese Girlies vai decorrer novamente na Dona Ajuda, no Rato, em Lisboa, e vai vender roupas, sapatos e acessórios de Rita Montezuma, Vicky Montanari, Caetana Botelho, Mafalda Patrício e Inês Isaías. Na edição de setembro, os preços variavam consoante a peça, mas iam desde os 2 euros aos 200, com marcas como a Sezane, Levis, Tommy Hilfiger, Mochi, H&M, Parfois, Zara, Isabel Marant, Scalpers e Puma. A entrada é de três euros por pessoa e reverte para a instituição de solidariedade.