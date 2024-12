"Aqui": a magistral visão do tempo de Richard McGuire

Impressiona, não há como negá-lo. Em 1989, Richard McGuire, escultor e ilustrador na The New Yorker, publicou Aqui, uma história de seis páginas a preto e branco, na revista Raw, de Art Spiegelman e Françoise Mouly. Em 2014, essa história foi expandida, usando cores, para 304 páginas, versão que trazemos agora. Em cima da mesa, temos uma experiência que rompe com a tradição narrativa, trazendo-nos uma visão assíncrona sobre um espaço.

Na novela gráfica, McGuire mostra o mesmo espaço em diferentes pontos no tempo: uma sala da casa em que cresceu, em Nova Jérsia, a 45 minutos de Manhattan. Isto tanto inclui décadas diferentes, já com a casa construída, como inclui momentos durante a construção ou ainda momentos muito anteriores, um milhão de anos para trás, ou séculos à frente.

Com isto, parece que várias histórias vão sendo contadas, mas no fundo conta-se uma, a que por ali passou. Num registo gráfico impressionante – com várias imagens de pontos temporais diferentes na página dupla –, é difícil ao leitor saber para onde se virar, uma vez que não está protegido pela narrativa linear que lhe encaminharia o sentido. Há momentos em que uma imagem se sobrepõe à outra, de outra época, mostrando-se fragmentos do mesmo espaço em simultâneo. Ao invés de várias narrativas desenvolvidas ao mesmo tempo, parece que vai havendo sobreposição ocasional, obrigando o leitor a participar na narrativa, preenchendo os espaços, e sabendo sempre que o que está é diferente do que esteve. Assim, não há como olhar de forma estática para nenhum dos quadrinhos, uma vez que se vê, em simultâneo, o edifício e o campo que lá existia milhares de anos antes, assim como a vida humana a evoluir (outras línguas, outras roupas, outras formas de sociedade).



Título: “Aqui”

Autor: Richard McGuire

Tradução: Raul Henriques

Editora: Cavalo de Ferro

Páginas: 304

O trabalho, por isso, é amplo, não se confinando à coesão narrativa de um enredo linear. Em vez disso, McGuire aposta na não-lineariedade, embora tal não o faça desistir de ter em mãos uma coisa calibrada. O calibre, claro, é de ordem distinta do habitual. Na mesma página dupla, pode ver-se, por exemplo, a paisagem de 300500000 a.C., um piquenique em 1870 e uma flecha de 1402. Enfim, é um projeto ambicioso e magnânimo que resulta mais numa experiência de leitura do que numa leitura em si. Ou seja, à medida que vai folheando, o leitor sente que lhe são despertados os sentidos, que o ato de ler é coisa sensorial, que lhe cabe ligar os fios.

A experiência de leitura, ao invés de ser caótica, vai tendo elementos de complementaridade. O leitor, ao ver perante si épocas diferentes, vai observando o espaço com todo o seu potencial, com toda a sua realidade, o que é, o que foi, o que será, e com isto vê o contraste entre os tempos – as formas de vida, a roupa, as formas de tratamento, os atos, a evolução das espécies e da natureza. Em termos gráficos, é um festival, permitindo ver tudo em simultâneo, com traço rijo e cores sólidas.

Mesmo nas décadas em que a casa já está construída, e nos diálogos que vão sendo apresentados, muitas vezes com vozes vindas de longe, e balões que tragam as vozes para a sala vazia, tudo é sugestão. O autor vai dando pequenos apontamentos de vida, como registos de fotografias ou de datas festivas, e, para o leitor, é comovente ver a vida a estender-se à sua frente, nunca se perdendo uma certa ideia de nostalgia do que houve. É que não há como evitar pensar que tudo o que se vê é efémero, que tudo o que aparece já passou ou está prestes a passar. Até o presente se transforma em pretérito passado com a inclusão de vinhetas do futuro. Naquela sala, conta-se, enfim, a história da Humanidade, e o vazio que a nostalgia deixa – os tais quadrinhos do passado que não volta – torna-se mais contundente com o vazio total da paisagem, milhares de anos antes do nosso tempo. E, como McGuire não facilita na tarefa de unir os pontos, eleva a fasquia dos ficcionistas, dos criadores de arte: não só não abdica do pormenor, como o usa para dar o panorama, criando um livro multidimensional, caleidoscópico. Em cada pequena coisa, há milhares de outras coisas. O espaço, claro, é o mesmo, mas nada é estanque, e o leitor vê o movimento até na paisagem aberta, sem nada, quase à espera do porvir.