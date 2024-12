Pelo menos 26 pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas na sequência de um acidente entre dois miniautocarros perto da vila de Brokoua, na Costa do Marfim, informa a Agence Ivoirienne de Press.

De acordo com testemunhas no local, o acidente aconteceu depois de o pneu de uma das carrinhas ter rebentado, acabando por provocar a colisão com a outra. Ambos os miniautocarros estavam a circular a altas velocidades e, com o furo no pneu, o choque acabou por se tornar inevitável.

O comandante da brigada de incêndios de Issia, o tenente Yao Michel, confirmou, inicialmente, a morte de 22 pessoas, incluindo 10 que terão morrido por efeito das chamas resultantes da colisão.

Num comunicado, citado pela Associated Press, o Ministério do Transporte lançou um apelo a todos os utilizadores da infraestrutura rodoviária no país para “serem mais vigilantes no trânsito, através do respeito pelo código da estrada”, anunciando também ter aberto uma investigação para averiguar as causas do acidente.

Este foi o segundo acidente fatal nesta mesma estrada, o eixo Issia-Daloa, de 55 km, que foi renovado recentemente, segundo a imprensa costa-marfinense. Mais de mil pessoas morrem anualmente devido a acidentes rodoviários, incluindo 21 no mês de novembro, num só episódio.