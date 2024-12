O mais recente concurso para atribuição de potência eólica no mar (eólica offshore) na Dinamarca não teve candidatos. A ausência de propostas para uma potência que podia chegar as 10 gigawatts confirma o momento de incerteza que atravessa este setor depois do entusiasmo que marcou os concursos até ao ano 2022.

Este procedimento já tinha sido suspenso e as suas condições reavaliadas, mas as autoridades mantiveram a inexistência de subsídios às companhias produtoras. E nem o compromisso da entrada do Estado dinamarquês como acionista minoritário dos projetos convenceu as empresas. Até final março de 2025 estão a concurso mais três lotes para a eólica offshore no mar Báltico.

O concurso para a atribuição de potência em três localizações do Mar do Norte tinha sido lançado em abril e o prazo para a apresentação de propostas terminou na quinta-feira. “Este é um resultado dececionante”, afirmou o ministro da Energia e Ação Climática. Lars Aagard reconhece que as circunstâncias para o vento offshore mudaram de forma significativa em pouco tempo, incluindo preços mais altos e a subida das taxas de juro.

A agência de energia dinamarquesa indicou que ia conversar com os participantes do mercado para identificar as razões para o concurso ter ficado vazio.

Este resultado é também um sinal para Portugal que prepara o lançamento do primeiro concurso para o próximo ano. O primeiro passo para a atribuição de potência eólica offhore no mar nacional foi dado em 2023 com a recolha de manifestações de interesse — 50 empresas sinalizaram esse interesse — ainda com o Governo socialista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As eleições e a mudança de poder travaram este concurso, com o Executivo a mostrar que queria reduzir a potência. A nova data para o lançamento do leilão é já em 2025 e a ministra do Ambiente e Energia, Graça de Carvalho, indicou que existem negociações para que o Luxemburgo possa intervir com financiamento à infraestrutura de ligação à rede. O objetivo é reduzir o o risco financeiro e os custos para os consumidores.

O modelo português deverá envolver contratos por diferença para mitigar o risco do preço para os produtores até porque a instalação de potência eólica ao largo da costa portuguesa será mais cara e tecnicamente complexa do que o modelo usado Dinamarca, exigindo plataformas flutuantes. A

A Dinamarca tem sido a pioneira no desenvolvimento desta tecnologia que permite escalar a área e a produção de energia renovável, nomeadamente com recurso a aerogeradores de grande dimensão, em países onde já não existe muita disponibilidade de terreno para instalar mais potência eólica tradicional.

A Reuters contactou com alguns dos potenciais candidatos cujas justificações confirmam a falta de atratividade deste setor num mundo que se tornou mais hostil às tecnologias menos maduras das renováveis. A Orsted, operadora de eólicas offshore dinamarquesa, disse que optou por ficar de força porque considerar que existia um equilíbrio desfavorável entre o risco e a recompensa. E apontou também para fatores em mudança na indústria como a inflação elevada, as taxas de juro mais altas e o estrangulamentos na cadeia de abastecimento — estes últimos já referidos pelas empresas há vários anos.

Para “mitigar estes impactos e apoiar a expansão da indústria de eólica offshore, os decisores políticos devem trabalhar em conjunto para criar as condições necessárias um futuro sustentável para o vento offshore”, afirmou o administrador comercial da Orsted, Ramus Errboe.

Já a Shell sinalizou que está a recuar em novos investimentos no offshore, um movimento que está a ser seguido por outras empresas do setor.