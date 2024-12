O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, afirmou neste sábado que a imigração é necessária para Portugal, nomeadamente para colmatar a falta de mão-de-obra, mas deve ser regulada, em defesa dos interesses quer dos imigrantes, quer do país.

Em Guimarães, distrito de Braga, à margem de um Fórum Distrital da IL, Rui Rocha acrescentou que lhe parece óbvio que vai ser necessária mais mão-de-obra para empreitadas como o novo aeroporto de Lisboa ou o TGV.

O que nós temos defendido é que deve haver uma entrada sempre que há contrato de trabalho, que há visto do trabalho, e, portanto, que há uma ocupação para as pessoas em causa. Quando as pessoas têm uma ocupação, têm rendimento, isso permite que não fiquem nas mãos das redes de tráfico, clandestinidade e todas as situações de exploração”, referiu.

O líder da IL reagia, assim, à notícia do Jornal de Notícias segundo a qual o Governo quer facilitar a entrada de imigrantes para concluir obras do Plano de Recuperação e Resiliência.

“Parece-me óbvio que vai ser necessário mais mão-de-obra do que aquela que existe hoje disponível em Portugal. Portanto, se as pessoas entrarem com contrato de trabalho, com visto de trabalho, se as entidades públicas tiverem a capacidade administrativa de enquadrar essas pessoas e se tiverem o seu rendimento, nós não podemos atrasar mais o país”, acrescentou. Para Rui Rocha, obras como o TGV ou o novo aeroporto “já deviam ter avançado” há vários anos é “bom para Portugal” que se concretizem.

No entanto, o líder liberal frisou que a imigração “deve ser regulada” e “gerida adequadamente”, para garantia dos direitos das pessoas e para evitar “situações de clandestinidade que são depois difíceis de gerir para o país”. “Espero que isso seja resolvido, que as estruturas administrativas do Estado cumpram o seu papel e que as pessoas que entram tenham ocupação, com contrato de trabalho, com rendimentos, com vistos adequados e que estejam, portanto, legalmente em Portugal”, rematou.

Rui Rocha só admite coligações com partidos com “princípio eticamente inabaláveis”

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, afirmou neste sábado que o partido só admitirá coligações para as autárquicas se estiverem em causa projetos que sejam para vencer, tenham “princípios eticamente inabaláveis” e mudem a vida das pessoas. Ainda assim, Rui Rocha sublinhou que o “modo natural” de a IL ir a eleições é apresentar-se com os seus candidatos, com as suas ideias e com as suas propostas.

Só não será assim, e é esse o desafio que eu faço à Iniciativa Liberal, se uma hipótese de uma coligação onde quer que se ponha cumprir pelo menos três critérios: princípios eticamente inabaláveis, segundo critério que seja para vencer, terceiro critério que seja para mudar a vida das pessoas”, afirmou.

Segundo Rui Rocha, as candidaturas serão avaliadas “caso a caso”, devendo as decisões ser tomadas no início de 2025. Escusou-se, assim, a comentar uma eventual candidatura ao Porto de Ricardo Valente, vereador que está de saída do executivo liderado pelo independente Rui Moreira, ou o apoio a uma candidatura independente.

“Não vou mesmo comentar questões relacionadas com eleições próximas. Creio que isso faz parte da autonomia dos núcleos da Iniciativa Liberal, faz também parte da autonomia da próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal”, referiu.

Enfatizou que o modo natural de a IL se apresentar a eleições, sejam elas legislativas, sejam regionais, sejam presidenciais, sejam autárquicas, é com suas ideias, as suas propostas e as duas pessoas. “Para isso não ser assim, tem de ser cumpridos os três critérios que referi”, rematou.