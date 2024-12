Vila Nova de Famalicão podia ter colocado o FC Porto de novo na liderança da Primeira Liga, em igualdade pontual, com o Sporting, mas atirou os dragões para o terceiro lugar, embora em empate com o Benfica (que tem um jogo a menos). Em casa do Famalicão, os azuis e brancos dominaram a partida, tiveram mais bola e criaram mais perigo, mas não conseguiram chegar aos três pontos. FC Porto saiu para o intervalo em desvantagem, empatou no início da segunda parte e chegou a completar a reviravolta num lance em que Diogo Costa acabou por se transformar em herói (1-1).

Com este empate, Vítor Bruno continua a colecionar números negativos no comando técnico do FC Porto e, este sábado, alcançou o quinto jogo consecutivo sem vencer fora do Dragão, algo que não acontecia há dez anos. Olhando apenas à Primeira Liga, há um ano que o FC Porto não somava dois jogos seguidos sem vencer fora de portas. No último mês, os dragões só venceram uma partida, em seis realizadas. Por outro lado, o Famalicão somou o segundo empate seguido frente aos portistas, igualando os feitos de 1947 e 1993.

Ainda assim, os números também mostram que a equipa de Vítor Bruno está a realizar uma campanha praticamente idêntica à da temporada anterior, com Sérgio Conceição ao leme. Este FC Porto tem o mesmo número de pontos que o anterior, tendo mais dez golos marcados ao cabo de 13 jornadas. Já Diogo Costa continua em grande nas grandes penalidades e somou a sétima defesa de dragão ao peito, tornando-se no quarto guarda-redes dos dragões a defender pelo menos três penáltis no Campeonato, depois de Barrigana (quatro), Manuel Pinho (três) e Béla Andrasik (três).

No final do encontro, a contestação voltou a fazer-se sentir no Municipal de Famalicão e, como é habitual, Vítor Bruno voltou a comandar o plantel na aproximação aos adeptos. Pouco depois, Eustáquio e Gonçalo Borges afastaram o técnico, que não gostou dos insultos proferidos pelos adeptos. Também Samu se mostrou inconformado. Ao contrário do que aconteceu em Moreira de Cónegos, os ânimos exaltaram-se ao ponto de um adepto ter tentado atingir o treinador com uma garrafa de água. Para além desse momento e de muitos insultos dirigidos à equipa, Luís Miguel, treinador de guarda-redes dos dragões, envolveu-se em confrontos com um dirigente do Famalicão junto à entrada para o túnel de acesso aos balneários e os seguranças tiveram de intervir, noticiou a Antena 1.

Ainda a quente, Vítor Bruno marcou presença na flash-interview da SportTV e falou sobre os acontecimentos que marcaram o final do desafio. “Os jogadores não mereciam. Sei que muito é dirigido a mim e foi a primeira e última vez que a equipa o fez. É a última vez que faço isto, os jogadores não merecem sofrer o que sofreram no final. Os jogadores fizeram de tudo para ganhar e ganharam, mas infelizmente há vitórias que em determinados campos valem só um ponto. A equipa foi dominadora. Num lance indefensível sofremos um golo. Fizemos o golo do empate e da vitória, mas foi uma vitória que valeu apenas um ponto. O FC Porto depende apenas de si para ser campeão e agarra-se ao trabalho diário no Olival.”, acrescentou.

Já na sala de imprensa, voltou a frisar que o que os jogadores “ouviram” foi “perfeitamente injusto”, garantindo que “não quis que eles ficassem a ouvir aquilo sozinhos”. “Tivemos uma enorme atitude. Os jogadores tentaram de todas as maneiras, por vários caminhos, com total volume ofensivo. [A equipa] sofreu num lance inofensivo e saiu do intervalo com energia redobrada. Pôs-se na frente do marcador e depois foi o que se viu. No fim o árbitro disse-me que foi a mão direita [do Pepê] que tocou na bola. É mentira. Foi o braço esquerdo e está colado ao corpo, ponto final. Quem quiser dizer diferente está a mentir. O árbitro foi decisivo e disse-me que foi uma mão que toca quando foi a outra…”, partilhou, depois, sobre o jogo.