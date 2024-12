A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 30 anos indiciada pelo crime de tráfico de menores e falsas declarações, que é suspeita de entregar o seu filho recém-nascido para adoção, foi este sábado divulgado.

“A mulher, em conjunto com outros três arguidos, delineou e colocou em prática um plano para entregar o seu filho recém-nascido para adoção a outrem, à revelia dos procedimentos legais em vigor, e com contrapartida financeira combinada entre todos”, pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela PJ.

Em causa está uma cidadã estrangeira de 30 anos que a PJ localizou e deteve no Porto, estando “fortemente indiciada pela prática de um crime de tráfico de menores e de um crime de falsas declarações”.

No âmbito da investigação, foram emitidos “vários mandados judiciais de busca domiciliária e de recolha de material genético, cumpridos em julho, sendo que a detida se ausentou para o estrangeiro em momento anterior à execução dos mesmos”.

A suspeita, “que se encontrava em parte incerta”, foi agora detida “após ter entrado em Portugal, tendo sido presente ao juiz de Instrução Criminal do Porto que lhe determinou a proibição de contacto com a bebé, a proibição de saída de território nacional e a entrega do seu passaporte ao tribunal”.

“A bebé foi retirada ao casal, encontrando-se atualmente em família de acolhimento, sob a alçada do Tribunal de Família e Menores”, refere ainda a PJ.