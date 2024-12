À sua quarta edição, “Together at Christmas” volta a ver em evidência a anfitriã Kate. O evento realizado esta sexta-feira na abadia de Westminster, em Londres, já se tornou uma espécie de tiro de partida da temporada festiva, mobilizando boa parte dos clãs Windsor e Middleton. Num ano especialmente desafiante para a princesa de Gales, pela luta contra o cancro, o serviço religioso presidido pelo reitor de Westminster, reverendo David Hoyle, celebrou o espírito do Natal, sublinhando a importância do “amor e empatia”, associando-se à mensagem antecipadamente divulgada pela princesa de Gales.

Apoiado pela The Royal Foundation, o evento de cânticos natalícios concentrou 1.600 pessoas oriundas de todo o reino, que através do voluntariado ou dedicação à família “demonstraram bondade para com os outros nas suas comunidades” — e é mais um passo no regresso moderado da princesa à exposição pública. A propósito deste contexto, o Palácio de Kensington partilhou a ilustração feita de propósito para este serviço religioso, do artista britânico Charlie Macksey, que criou uma pintura de inverno de um grupo de braços dados de frente para a Abadia. “Como ajudei?”, lê-se no texto. “Estavas ao meu lado, o que é o mais importante”.

Há um ano, em modo de calendário do Advento, a família real britânica aderia aos costumes da quadra cumprindo uma agenda que incluía cânticos, postais e a divulgação da lista dos mais trabalhadores. Mas o Natal de sonho dos Windsor viria a conhecer uma mudança de enredo inesperada. Ao cair de 2023, Kate Middleton faria a sua derradeira aparição antes de mergulhar num longo e misterioso afastamento, um suspense que atingiu bizarras proporções e que só foi desfeito meses mais tarde.

Semanas depois da aparição na abadia, a princesa seria submetida a uma cirurgia abdominal, na sequência da qual terá sido detetada a presença de cancro, o que a forçou a seguir um processo de quimioterapia preventiva. “Por esta altura, há um ano, não sabia o que ia passar no ano a seguir”, desabafou Kate a Paloma Faith, já no interior da abadia, quando a cantora expressou simpatia pelos desafios enfrentados em 2024. “Tudo o que não planeamos… mas acho que muitas pessoas este ano tiveram momentos tão desafiadores, como muitos deles que estão aqui hoje…”, continuou.

Ao seu lado, Kate teve William, e ainda os três filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis. Também os pais, Michael e Carole, os irmãos Pippa e James. E ainda Beatrice e Zara, primas do herdeiro do trono, igualmente presentes num momento em que, como esperado, imperaram os tons da estação. Ausentes estiveram os Reis, Carlos III e Camilla.

Depois da mais recente aparição com a receção de Estado ao emir do Qatar, a princesa voltou a confiar numa das suas designers de eleição. Sarah Burton para a McQueen rubrica o longo casaco encarnado, com o detalhe do laço de veludo preto, num dos looks mais natalícios de Kate em versão “Together at Christmas”. Quando caminhava, era possível ainda vislumbrar outra peça rigorosamente alinhada com o tema: a saia de xadrez Emilia Wickstead que Middleton já usou em ocasião anterior.

