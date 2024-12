O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, apresentou neste sábado “sinceras desculpas” pela imposição da lei marcial, mas não se demitiu, poucas horas antes da votação parlamentar da destituição. Com milhares de pessoas a protestar no exterior do parlamento, os deputados do partido de poder boicotaram a votação, abandonando a assembleia – o que poderá levar a que a votação seja adiada para os próximos dias.

Numa breve mensagem transmitida pela televisão, Yoon anunciou que ia confiar ao seu partido a tarefa de adotar “medidas para estabilizar a situação política”, incluindo sobre o mandato presidencial. O Presidente sul-coreano prometeu também que não ia tentar declarar a lei marcial uma segunda vez.

Entretanto, esta manhã (hora local), o parlamento sul-coreano reuniu-se a partir das 17h00 (8h00 em Lisboa), para votar um projeto de lei que nomeia um procurador especial para investigar as alegações de tráfico de influências que envolvem a mulher de Yoon e, em seguida, a destituição do Presidente sul-coreano.

Essa votação está a ser boicotada pelos deputados do partido de poder, que abandonaram a câmara parlamentar e tornaram provável que a votação possa não ser bem sucedida neste sábado (e tenha de ser repetida na próxima semana). Apenas dois dos 108 deputados do partido estão na câmara, sendo que estão apenas 194 deputados, no total, no parlamento.

Para destituir Yoon é necessário o apoio de 200 dos 300 membros da Assembleia Nacional (parlamento). Os partidos da oposição que apresentaram conjuntamente a moção de destituição têm 192 lugares. Isso significa que precisam de pelo menos oito votos do Partido do Poder Popular de Yoon.

Na quarta-feira, 18 membros do PPP juntaram-se à votação que cancelou por unanimidade a lei marcial, menos de três horas depois de Yoon ter declarado a medida na televisão, chamando ao parlamento controlado pela oposição um “antro de criminosos”.

A votação decorreu num momento em que centenas de soldados fortemente armados cercavam a Assembleia Nacional, numa tentativa de perturbar a votação e, possivelmente, de deter políticos importantes.