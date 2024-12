Oito vitórias seguidas. Com o triunfo deste sábado contra o V. Guimarães, o Benfica chegou à oitava jornada consecutiva a ganhar no Campeonato, superando desde já o melhor registo da temporada passada. Os encarnados mantêm-se totalmente vitoriosos no Estádio da Luz na Liga, com sete vitórias em sete jogos, e não perdem em casa há 27 encontros.

Com a vitória frente aos vimaranenses, o Benfica aproveitou as duas derrotas seguidas do Sporting e colocou-se a dois pontos da liderança leonina, sendo que ainda tem menos um jogo do que os leões — ou seja, só depende de si para chegar ao primeiro lugar do Campeonato antes do final do ano, já que ainda vai a Alvalade nas próximas semanas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Bruno Lage salientou a importância do resultado. “Uma vitória muito importante. Esse era o objetivo, vencer, reduzir distâncias para o primeiro classificado. O V. Guimarães está a fazer uma grande época e tínhamos de ser inteligentes. Na primeira parte podíamos ter marcado mais. A segunda parte foi mais equilibrada, mas conseguimos controlar muito bem o jogo, defensiva e ofensivamente. Podíamos ter descansado mais o jogo. O V. Guimarães é uma equipa muito tática e soubemos jogar com isso”, começou por dizer, abordando depois a titularidade de Leandro Barreiro em dia de castigo de Kökçü.

Benfica continua 100% vitorioso em ???? casa neste campeonato: 7 jogos, 7 vitórias ⚠ Os encarnados não perdem na Luz na Liga há 27 jogos pic.twitter.com/1AoNfQiv4Y — Playmaker (@playmaker_PT) December 7, 2024

“A estratégia passava por isso, atrair a pressão. A equipa percebeu muito bem o jogo. O V. Guimarães joga muito compacto, não dá muito espaço entre linhas e era preciso irmos atrás, ao guarda-redes, e depois procurar o corredor contrário. A imagem do nosso golo é o exemplo disso. Houve uma ou outra vez que fizemos isso. A oportunidade que o Pavlidis teve antes de sair também reflete isso. Foi um jogo muito competente”, acrescentou.

“Neste momento temos de nos preocupar em ganhar. E, se possível, que a equipa jogue bem e marque muitos golos. Hoje ganhámos por 1-0, mas a equipa fez um jogo muito competente. Sabemos que em casa, com um segundo golo mais cedo, a equipa galvaniza-se e procura rapidamente outro resultado. Mas quando o jogo está mais dividido procura outro domínio. O nosso objetivo é o mesmo: ganhar três pontos e reduzir desvantagens para o primeiro classificado”, terminou o treinador encarnado.