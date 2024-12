Os Boston Celtics perderam em casa frente aos Memphies Grizzlies, por 127-121, no sábado, num jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) em que o português Neemias Queta assinou cinco pontos.

O poste internacional português foi utilizado durante 17.25 minutos, somando cinco pontos, sete ressaltos, seis deles defensivos, uma assistência e um desarme de lançamento.

Os Celtics recuperaram de uma desvantagem de 14 pontos no início do terceiro parcial, permitindo nova reviravolta para aos Grizzlies que contaram, sobretudo, com Ja Morant, autor de 32 pontos, nove ressaltos e outras tantas assistências, e Jaren Jackson Jr., autor de 27 pontos e nove ressaltos.

Os campeões em título somaram a quinta derrota da fase regular, mas permanecem no segundo lugar da Conferência Este, com 19 triunfos e atrás dos Cleveland Cavaliers (21-3), apesar dos desempenhos de Jrue Holiday, que conseguiu 23 pontos, Jaylen Brown e Payton Pritchard, com 22 pontos cada.

Os Grizzlies seguem no terceiro posto do Oeste (16-8).

Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em 2024/25, conta 20 encontros na época regular, quatro dos quais como titular, com médias de 6,0 pontos, 5,2 ressaltos, um desarme de lançamento e 0,8 assistências, em 17,9 minutos.

No total, Neemias soma 68 jogos na época regular, 48 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de ‘rookie’, e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.

O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tornando-se no primeiro português a jogar na competição.