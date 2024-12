A última corrida do ano só decidia um pormaior. Ferrari e McLaren discutiam o título mundial de construtores até à derradeira etapa, em Abu Dhabi, e procuravam festejar duas semanas depois de Max Verstappen se ter sagrado tetracampeão de Fórmula 1. A ausência de indecisões na classificação geral de pilotos, porém, não fazia com que a antecâmara do Grande Prémio fosse menos animada.

Max Verstappen e George Russell discutiram quase publicamente, com o neerlandês da Red Bull a acusar o britânico de o tentar prejudicar junto dos comissários de corrida depois de um incidente na qualificação do Grande Prémio do Qatar. As declarações de Verstappen dominaram a atualidade muito particular da Fórmula 1 — e até abriram a porta a uma alfinetada de Lando Norris, que não fugiu à polémica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os 20 pilotos do Mundial juntaram-se no habitual jantar de final de temporada e quase todos partilharam a fotografia de grupo nas redes sociais, com a distância entre Verstappen e Russell a tornar-se o óbvio motivo de conversa nos comentários. Norris, porém, abordou o assunto diretamente: “Sim, os dois em que vocês estão a pensar sentaram-se o mais afastados possível”, escreveu o britânico na legenda da imagem.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN ABU DHABI!!! Norris gets away cleanly from pole but there's contact between Piastri and Verstappen behind into Turn 1#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/dggZloLE2J — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Logística de lugares à parte, a McLaren entrava para o Grande Prémio de Abu Dhabi com alguma vantagem face à Ferrari — até pelos 21 pontos a mais com que partia. Lando Norris conquistou a pole-position, seguido de Oscar Piastri, enquanto que Carlos Sainz arrancava em terceiro e Charles Leclerc começava no último lugar da grelha, penalizado por ter mudado a bateria do carro. Max Verstappen registou o quinto melhor tempo da qualificação, enquanto que Lewis Hamilton foi eliminado logo na primeira sessão de sábado e tinha uma despedida agridoce da Mercedes.

Já este domingo, a corrida de Abu Dhabi provou logo na primeira volta que ainda existia muita história para contar na temporada que agora termina. Max Verstappen e Oscar Piastri colidiram logo na primeira curva, com o neerlandês a conseguir ficar virado para o sítio certo e a arrancar em seguida e o australiano a sair mais prejudicado, já que foi parar à gravilha. Sergio Pérez fez um pião pouco depois, acabando mesmo por abandonar devido aos estragos no Red Bull, e o mesmo Piastri bateu no Williams de Franco Colapinto e provocou um furo no jovem argentino.

REWIND TO LAP 1 ⏪ Piastri hits the back of Colapinto's Williams ???? Stewards have looked at this and given the Aussie a 10-second penalty #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RaKY487dPr — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Verstappen e Piastri foram ambos penalizados em dez segundos, cada um pelo incidente que provocou, e Lando Norris aproveitou a confusão para segurar a liderança da corrida, seguido de Carlos Sainz e Pierre Gasly, enquanto que Charles Leclerc ia escalando posições. O francês da Alpine perdeu o terceiro lugar quando parou pela primeira vez, com George Russell a entrar no pódio, e Liam Lawson viu uma corrida surpreendente ser arruinada quando foi à box e voltou à pista com as rodas mal aparafusadas, precisando de voltar a parar.

Valtteri Bottas despediu-se da Fórmula 1 com um abandono, na sequência de um choque forte com Kevin Magnussen, e tanto Verstappen como Piastri cumpriram as respetivas penalizações nas paragens para mudar de pneus. Lá à frente, Lando Norris mantinha o primeiro lugar sem ser incomodado, enquanto que Lewis Hamilton foi aproveitando o carrossel das garagens para se aproximar do pódio e levar a Mercedes a dizer-lhe que existia um plano que o poderia colocar no terceiro lugar na última corrida pela equipa.

LAP 31/58 Huge lock up for Bottas who then runs into the side of Magnussen and sends the Dane spinning ????#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1yBTluhQlK — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

LAP 53/58 Hamilton is flying in his final laps for Mercedes ???? He's now under five seconds behind Russell #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/IL7PFfhGJ9 — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

A primeira ronda de mudança de pneus deixou Carlos Sainz no segundo lugar e Charles Leclerc em terceiro, uma combinação que era teoricamente positiva para a Ferrari mas que não chegava para conquistar o Mundial de Construtores enquanto Lando Norris estivesse na liderança. Um bocadinho mais atrás, Lewis Hamilton mantinha um ritmo assinalável, mas não parecia ter tempo suficiente para se aproximar do pódio — ou até de George Russell, que era quarto.

Ainda assim, já nada mudou até ao fim. Lando Norris venceu em Abu Dhabi e garantiu o Mundial de Construtores para a McLaren, algo que não acontecia desde 1998: ou seja, algo que nunca tinha acontecido durante toda a vida do piloto britânico, que só nasceu no ano seguinte. Carlos Sainz e Charles Leclerc carimbaram o duplo pódio para a Ferrari, seguidos de Lewis Hamilton, que ultrapassou George Russell na última curva e despediu-se da Mercedes em quarto. Max Verstappen foi sexto, enquanto que Oscar Piastri não conseguiu escalar para além da 10.ª posição.