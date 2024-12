O Papa Francisco recebeu uma prenda da Mercedes e não foi a primeira, uma vez que o construtor germânico fornece tradicionalmente o carro oficial do Santo Padre, prática que se mantém há quase 100 anos. O primeiro veículo oferecido ao Vaticano pela marca alemã foi um Nürburg 460 Pullman, entregue em 1930, mas este ano foi a estreia do primeiro carro oficial movido a bateria.

Numa entrega com direito a foto de conjunto, a Mercedes ofereceu um papamóvel concebido sobre um Classe G 580, similar ao anterior, mas com o V8 biturbo a combustão a ceder o seu lugar a quatro motores eléctricos com 147 cv, dois por eixo mas cada um associado à sua roda, totalizando 587 cv. Não que seja previsível que o Papa, que se desloca sobretudo em cadeira de rodas, pretenda em breve dedicar-se a passeios em todo-o-terreno mas, se o fizer e pretender um veículo eléctrico, tem neste G580 com tecnologia EQ o companheiro ideal.

O cadeirão do Papa e o interior do G eléctrico 3 fotos

O Classe G papal é tudo menos ligeiro, uma vez que, ainda antes das alterações e reforços destinados a acomodar o Sumo Pontífice, um G eléctrico anuncia um peso de 3085 kg. Em parte, o peso elevado deve-se à presença de uma bateria com uma capacidade bruta de 126 kWh (116 úteis), o que explica que, apesar da ausência do imponente V8, da robusta caixa de velocidades e sistema de transmissão, o G a bateria pese mais 445 kg.

Em plena época natalícia, o CEO da Mercedes, Ola Källenius, oferece um Classe G eléctrico ao Papa Francisco 2 fotos

Antes de ser entregue ao Papa Francisco pelo CEO da Mercedes, Ola Källenius, o G eléctrico foi alvo de inúmeras transformações, de acordo com as especificações do Vaticano, mais complexas agora devido aos problemas de mobilidade do Santo Padre. Os dois assentos anteriores mantêm-se, mas atrás há o habitual cadeirão papal, ao centro e em posição mais elevada, tendo ao seu lado dois assentos para eventuais seguranças, necessários em zonas mais conturbadas. Este Classe G a bateria sucede assim aos anteriores a gasolina, uma vez que já João Paulo II e Bento XVI utilizaram o todo-o-terreno da Mercedes.