A ditadura da família Assad durava há 50 anos mas caiu em menos de duas semanas, surpreendendo o mundo e porventura abrindo perspectivas radicalmente novas não só para a Síria mas também para todo o Médio Oriente. Se é certo que Bashar al-Assad já está em Moscovo, junto dos seus amigos russos, são muitas a interrogações sobre o que irão fazer os vencedores, um grupo islâmico, e como vão eles relacionar-se com as outras forças que também combateram na Síria e ainda dominam partes significativas do país.

No contra-corrente vamos tentar compreender não só o que se passou mas também tentar identificar as dificuldades e os desafios que enfrenta esta Síria, uma Síria que finalmente se viu livre de uma das ditaduras mais brutais do nosso tempo.

