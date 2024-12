O Governo Regional da Madeira criticou esta o “calculismo eleitoral e indiferença social” dos partidos que anunciaram votar contra o Orçamento Regional para 2025 (OR2025), numa altura em que a Região vive um momento “sólido” da sua economia.

“Nunca a Madeira esteve tão bem e os resultados da boa política e estratégia levada a cabo pelo Governo Regional são, indiscutivelmente, visíveis”, disse o secretário regional das Finanças na abertura do debate na generalidade das propostas do OR2025 e Plano de Investimentos.

No plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal, Rogério Gouveia argumentou que, se “não fossem os tempos de incerteza e instabilidade política, a Região apresentaria máximos históricos na maioria dos parâmetros macroeconómicos”.

“Hoje, acima de tudo, o que está em causa é o futuro da nossa Região”, sublinhou o governante, apontando que existe ainda “quem não compreenda que o que a população espera é uma intervenção séria e responsável de todos os decisores políticos”.

O responsável salientou o “quadro de indefinições” que a Região atravessa neste momento, “resultado de estratégias políticas pessoais, que comprometem interesses estratégicos e colocam problemas complicados à Madeira, deixando os madeirenses mais fragilizados” caso seja chumbada a proposta orçamental.

Rogério Gouveia adiantou que os partidos que anunciaram já o voto contra adotam esta postura “não porque sejam capazes de fazer melhor, mas apenas por calculismo eleitoral e indiferença social, que relega para segundo plano o interesse regional e que joga, de forma leviana, os legítimos anseios da população”, que quer “estabilidade e sossego”.

“O Orçamento da Região para 2025 oferece um vasto conjunto de oportunidades para um tempo de incertezas”, sublinhou o responsável.

O secretário das Finanças madeirense defendeu que o OR2025, num valor total de 2.611 milhões de euros, é a “maior proposta orçamental de sempre”, porque “protege as famílias, os jovens, os idosos, incentiva a economia, devolve rendimentos à população, reforça a coesão social, apoia as empresas, estimula o emprego e proporciona o investimento”.

Também assegurou que o OR2025 “concretiza tudo aquilo que vai até o limite dos recursos” da Região, reforça as áreas prioritárias, como a Educação, Saúde, Ação Social e Ambiente, “associado ao incentivo à competitividade das empresas e alívio fiscal das famílias”.

Rogério Gouveia realçou que a habitação é uma das grandes prioridades deste ciclo governativo, referindo que está previsto um reforço de investimento no parque habitacional e no “portal da habitação” de 120 milhões de euros, enquanto a ampliação dos apoios à aquisição e ao arrendamento tem afetados 10,4 milhões de euros.

Também indicou que o governo madeirense tem uma “meta concreta e um calendário conhecido: aumentar a oferta pública de habitação em 805 novas habitações até dezembro de 2026”, garantindo que “todo este trabalho está no terreno e já tem resultados”.

O secretário regional enunciou as várias medidas previstas no OR2025, com destaque para a redução dos impostos, mencionando que, “só em 2025, a redução efetiva do IRS para benefício direto das famílias madeirenses e porto-santenses, traduz-se num valor superior a 151,7 milhões de euros “.

Quanto ao Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento (PIDDAR) para o próximo ano, que está orçado em 1.112 milhões de euros (mais 234,5 milhões de euros face a 2024), “em grande parte por via da execução da obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, que tem reservada uma verba de 60,3 milhões de euros dos projetos do PRR e fundos comunitários.

Orçamento da Madeira para 2025 começou a ser discutido com chumbo anunciado

A proposta de Orçamento da Madeira para 2025 apresentada pelo Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, começou esta segunda-feira a ser discutida no parlamento insular, mas o documento será chumbado se PS, JPP e Chega mantiverem os votos anunciados.

Em 22 de novembro, o Governo Regional minoritário do PSD entregou na Assembleia Legislativa as propostas de Orçamento para 2025, no valor de 2.611 milhões de euros, e de Plano de Investimentos, orçamentado em 1.112 milhões de euros, os valores “mais elevados de sempre”.

Contudo, apesar de o executivo ter assegurado que vai “negociar até ao dia da votação” e continuar a “falar um a um” com os grupos parlamentares para tentar viabilizar as propostas, os documentos serão chumbados se PS (11 deputados), JPP (nove) e Chega (quatro) votarem contra, conforme anunciaram.

Juntos, os três partidos têm 24 parlamentares, a maioria dos 47 lugares do hemiciclo. O parlamento da Madeira tem ainda 19 deputados do PSD, dois do CDS-PP (partido que tem um acordo parlamentar com os sociais-democratas), um da IL e um do PAN, num total de 23 parlamentares.

O CDS-PP já garantiu o voto a favor no Orçamento Regional. Pela IL, o deputado único, Nuno Morna, apenas assegurou que o seu voto não será favorável, admitindo uma abstenção, enquanto a representante do PAN, Mónica Freitas, disse que a proposta “não merece a viabilização tal como está”, mas mostrou-se recetiva a uma “plataforma de entendimento”.

Na sessão desta segunda-feira as propostas de Orçamento e Plano de Investimentos também são votadas na generalidade. Se o documento for chumbado, os trabalhos são encerrados.

Caso a oposição entenda que, apesar de já ter anunciado o voto contra, valerá a pena seguir com a discussão dos documentos na especialidade, os deputados terão até quarta-feira para fazer esse debate, dia em que decorrerá a votação final global dos documentos.

O chumbo do Orçamento não implica a demissão do Governo, mas significa que a região será governada em regime de duodécimos em 2025 ou até que novos documentos sejam apresentados e aprovados.

Para a próxima semana está já marcada a discussão e votação da moção de censura ao Governo de Miguel Albuquerque apresentada pelo Chega, que justificou a decisão com as investigações judiciais envolvendo o presidente do executivo e quatro secretários regionais. Os cinco governantes foram, em casos distintos, constituídos arguidos

Tal como no orçamento, se os partidos mantiverem os votos anunciados, a moção será aprovada com os votos de PS, JPP, Chega e IL, que juntos têm maioria absoluta.

A aprovação da moção de censura implica a demissão do Governo Regional e a permanência em funções até à posse de uma nova equipa, perspetivando-se novas eleições legislativas regionais antecipadas.

O Orçamento e Plano de Investimentos da Madeira para 2024 contaram com 22 votos a favor de PSD, CDS-PP e PAN, a abstenção de três deputados do Chega e 21 votos contra do PS, JPP e IL.

Ausente da sessão plenária do parlamento madeirense esteve Magna Costa, a quarta deputada do Chega, que não participou assim na votação final global dos documentos.