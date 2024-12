As autoridades angolanas detiveram uma mulher, de nacionalidade sul-africana, na posse de 20 quilogramas de cocaína, no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, anunciou esta segunda-feira o Serviço de Investigação Criminal (SIC).

De acordo com uma nota do SIC, a mulher, em trânsito, foi flagrada com duas malas de viagem, onde estavam dissimuladas em 13 casacos impermeáveis 26 pacotes de droga, com mais de 20 quilogramas, provenientes do Brasil e com destino à Cidade do Cabo, África do Sul.

De janeiro a novembro deste, o SIC apreendeu já um total de quase 49 quilogramas de cocaína e mais de 15 toneladas de canábis.

Segundo a mesma fonte, numa outra ação, as autoridades detiveram no momento de desembarque de passageiros dois homens de nacionalidade guineense e um luso-angolano, com destino ao Dubai e França, na posse de 45 mil dólares e 41 mil euros, respetivamente, cujos montantes estavam dissimulados em calçados e roupas no interior das malas de viagem.